Le Zirre di Napoli prendono il largo: ecco le immagini della collezione Primavera-Estate

Le Zirre è un progetto imprenditoriale che parla napoletano e a Napoli ha le sue radici, dall’ideazione alla produzione artigianale #madeinaples, così come napoletano è il nome della collezione Spring Summer 2024, Assaje. Le Zirre, in tema estate e vacanze, ha trovato a bordo di Msc Grandiosa la location perfetta per lo shooting della nuova collezione.

Tra i “salvagente” di questa stagione assolutamente da portare con sé c’è Carina, la nuovissima bag con manico tondo doppio da indossare a braccio e a tracolla, la Diana con doppio manico, la Maxi Bag con la lampo e la Maxi Bag con l’iconico Vesuvio pop targato Le Zirre. Un’altra novità da sottolineare è la personalizzazione non solo delle pochette ma sulle borse modello shopping con le cifre o con il nome.

Quali sono i tessuti che più s’intonano al riverbero della luce sulle onde novità di collezione?I tessuti chevron, fantasia e tinte unite: lo spigato, la piastrella abbinati ai tessuti tecnici antimacchia declinati in vari colori.

Di isola in isola e tappa dopo tappa il minimo comun denominatore è sempre quello: il sole illumina i look full colours e occhio ai dettagli che fanno la differenza.

Oltre alle borse mini e maxi ci sono gli zaini, manifesto di stile libero. Ne indossi uno e ti viene subito voglia di partire per un viaggio.

Ogni borsa rappresenta una bandierina della brand philosophy: non solo colori, ma anche valori. Da sempre Le Zirre portano avanti il progetto di eco-animalismo in difesa dell’ambiente e degli animali. Borse belle sì ma anche impegnate.

È un viaggio affascinante, pieno di valori quello vissuto con Le Zirre. Vieni a conoscere la nostra filosofia, insieme vivremo favolose avventure.