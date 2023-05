Le Zirre fanno Ammuina, festa in via Cavallerizza per la nuova linea del marchio made in Naples

Grande festa in via Cavallerizza 39 nello store Le Zirre Napoli®: una folla si è riversata nel cuore di Chiaia e dello shopping napoletano attirata da hostess in outfit colorati e con grandi cappelli di paglia a falda larga. Insomma: una grande Ammuina, come il termine napoletano che dà il nome alla nuova linea del brand #madeinaples e che rende il concetto di festa ben riuscita tra un brindisi e l’altro con bollicine della cantina Salvatore Martusciello, servito in veste istituzionale da un sommelier dell’Asi Roberta Indaco. Per l’occasione le ospiti si sono divertite a sfilare come modelle per un giorno indossando cappottini colorati, cappelli scenografici e borse mini e maxi della collezione Spring Summer 2023. Non sono mancati gli ospiti speciali nonché amici del brand #madeinaples come le attrici Nina Soldano e Antonella Prisco della soap Un posto al sole. Le più fortunate hanno ricevuto in omaggio le iconiche mini pochette con la N di Napoli campione d’Italia. Immancabile Salvio Parisi curatore con Le Zirre del nobile progetto a favore degli animali “Get a Pet!”, campagna di protezione e adozione dai canili e gattili campani; lieti di aver avuto ospite anche Mariano Gallo, in arte Priscilla, la drag queen più amata dal pubblico italiano.

