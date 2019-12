Le Zirre, nuove collezioni in vetrina al party natalizio

E l’ora di Le Zirre Christmas Time è finalmente scoccata ieri nello store di via san Pasquale celebrata da una folla di gente, tra vip, blogger, giornalisti e clienti affezionati al brand made in Naples. Brindisi, sorrisi, tanti click scattati per foto-ricordo di un happening che torna come da tradizione anno dopo anno con la promessa di fare sempre meglio e sempre di più grazie anche alla fiducia di chi ha creduto in un prodotto innovativo nato dal recupero di tessuti in esubero di varie aziende e realizzato artigianalmente con la cura e l’abilità proprie del made in Naples. Tra gli ospiti che hanno partecipato ammirando le nuove linee Le Zirre Napoli ® e che hanno trovato qui tante idee regalo per tutte le tasche attingendo alla nuovissima Xmas Collection svelata qui in anteprima, la conduttrice Veonica Maya , l’attrice della serie tv “Un Posto al Sole” Nina Soldano , la seconda a Miss Italia Fiorenza d’Antonio , l’attrice Giorgia Ferrero , la food blogger Francesca Pace , le influencer napoletane Rosa Celotto e Federica Forastiero , e poi non sono mancate : Raffaella Lavorgna, Daniela Radice , Simona de Crescenzo, Francesca Coccoli, Gianna Mancino , Irene Iacovella , Barbara Mustilli , Roberta Spagna Musso , Vanessa Chianese, Rosy Guida, Maria Grazia Biggiero ,Claudia Catapano. Roberta Buccino Grimaldi , Donatella Bernabo’,Patrizia Gargiulo, Marzia Monticelli, Francesca Cataldo, Gaia Giordano,Paola Salzano, Barbara Lancillotti , Roberta Guadagno, Emilia Galdiero , Annapaola Palumbo.

Cin cin a base di Franciacorta e deliziosi cioccolattini Crispo sono state servite per questo brillante private party che saluta un anno di soddisfazioni dando il benvenuto al prossimo con tanti ambiziosi oiettivi per il brand dal lusso accessibile!