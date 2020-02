Le Zirre, per San Valentino la collezione “O’ Vesuvio co’ core”

Si dice dei napoletani che hanno un cuore grande. Indubbiamente è così. E cosa dire di un brand 100% made in Naples che la parola Napoli l’ha inclusa perfino nel nome? Questo celebre brand dal lusso accessibile di cuore non ne ha uno ma tantissimi, colorati e tutti applicati su pochette in tessuto e stavolta con una grande novità legata alla celebre festa degli Innamorati.

Per san Valentino infatti Le Zirre Napoli® lancia O’ Vesuvio co’ core, la pochette regina indiscussa tra i regali in lizza per il 14 febbraio 2020. Declinati in diverse nuances e combinazioni cromatiche, le pochette sono ispirate ai simboli più cari ai napoletani: il Vesuvio e il cuore, che formano una bellissima coppia e uniti annunciano una meravigliosa storia d’amore destinata a conquistare chiunque ci entri in contatto. E’ questo il manifesto-dichiarazione d’amore targato Le Zirre Napoli® che augura a tutti un mondo di amore! “Amatevi, amatevi, amatevi e non pensate ad altro, ciascuno di noi ha qualcuno da amare”.