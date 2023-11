Le Zirre, ritorno nel cuore di Milano: artigianato pop all’insegna dell’allegria (e della sostenibilità)

Buona la seconda. Le Zirre sono tornate a Milano portando in trasferta tutto il colore, l’inconfondibile stile e l’artigianalità di Napoli con un carico di borse, borsine e accessori ma anche capi di abbigliamento super cool.

Il mondo allegro e caratterizzato da solidi valori delle celebri borse in tessuto realizzate a mano da artigiani napoletani nel segno della sostenibilità nei confronti dell’ambiente e degli animali è approdato ancora una volta in corso Garibaldi stavolta al civico 50 (angolo via Palermo) animando un pop up store… più pop che mai!

Tantissime le declinazioni di borse nate dall’utilizzo di tessuti importanti e di qualità provenienti dalle risulte delle grandi aziende del tessile, ciascuna capace di distinguersi per preziosissima unicità.

Due settimane di stazionamento tra colori, tessuti, trame e lavorazioni sartoriali che hanno conquistato il pubblico milanese dandogli la possibilità di ammirare la capsule collection Milano Natale 2023 e la lavorazione rifinita nei dettagli di ogni singola creazione della collezione Gentilezza & Rispetto.

Il focus secondo Le Zirre è anche con questa collezione, dal titolo fortemente indicativo, comportarsi in modo da mettere al centro la cura e l’attenzione per gli altri. Tra le novità di questa ampia collezione ci sono i velluti operati a motivo lineare geometrico declinati in cinque colori; sete operate nei toni pastello con ricami a rilievo; lane jacquard con filo oro e con filo bronzo; lane in tinta unita coordinati a velluti in tinta unita.

Nata lo scorso anno con il piacere di considerarla una piacevole tradizione da istituire negli anni a venire, anche questa volta c’è stato l’appuntamento con la stampa reso ancor più piacevole da un brunch dal sapore napoletano nel ristorante della porta accanto Pino. Tra un brindisi con bollicine e un assaggio di prelibatezze partenopee come lo scarpariello, la parmigiana e l’immancabile pizza fino al dulcis in fundo rappresentato dalle iconiche pastiera e caprese, le amiche e gli amici giornalisti hanno conosciuto tutte le novità della collezione Le Zirre che chiude con sempre tanta energia e ottimismo questo anno 2023 per poi darsi appuntamento al prossimo anno.