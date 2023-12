Le Zirre, si festeggia il Natale con le borse della collezione Gentilezza & Rispetto

“Il Natale quando arriva arriva. E Le Zirre Napoli – si legge in una nota diffusa dall’azienda -non si fanno certo cogliere di sorpresa”. È già tutto pronto infatti per festeggiare martedì 12 dicembre nello store di via san Pasquale 27 con il consueto evento natalizio, occasione per scambiarsi gli auguri e fare brindisi con bollicine il Trentapioli Asprinio d’Aversa doc brut 2022 da Vigneti ad Alberata, della cantina Salvatore Martusciello.

“Il Natale è il tempo magico che ognuno di noi dedica ai sogni e ai desideri – continua il comunicato -, e il brand #madeinaples da sempre impegnato a diffondere valori, non solo colori, ha in cima alla wish list quello di radunare tutti ma proprio tutti per un pomeriggio di armonia e condivisione tra sorrisi, assaggi natalizi di panettoni e momenti divertenti al backdrop; non poteva dunque che essere questo il titolo che dà il nome all’evento è “A Natale vorrei… bollicine e tante Zirre”. A dare il benvenuto agli ospiti tante borse colorate della collezione Gentilezza & Rispetto così come idee regalo just for Christmas. Tante sorprese. La stagione degli auguri è iniziata. Make a wish!”.