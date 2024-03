Le Zirre, una primavera ricca di colori. Presentata la collezione Assaje

Le Zirre hanno celebrato l’arrivo della Primavera in grande stile, con una palette di colori

vivaci della nuova collezione Assaje e una ricca linea di abbigliamento. E’ stato un

pomeriggio all’insegna della bellezza e delle emozioni leggere che regala questa gioiosa

stagione. In tanti si sono presentati ieri all’indirizzo di via Cavallerizza 39 per scovare

nuove idee per rinnovare il look e scoprire le nuove tendenze della Spring Summer 2024.

L’evento inserito nel contesto del Distretto di Chiaia dove ovunque nel quartiere dello

shopping napoletano sono “fioriti” momenti di allegria e condivisione con la gente. Proprio

per incoraggiare a sperimentare nuove possibili combinazioni e individuare e consolidare il

proprio stile, durante l’evento le amiche e clienti hanno usufruito di una consulenza

d’immagine personalizzata mirata ad analizzare la singola figura e proporre suggerimenti

validi e incisivi per valorizzarla al meglio. Tra finger food e aperitivi made in Spring oltre ad

immancabili scatti e selfie divertenti il pomeriggio è trascorso arricchito da pillole di

curiosità sulle nuove tendenze in ambito fashion & beauty. Infatti come regalo alle ospiti c’è stato un mini workshop sul make up primaverile grazie al quale apprendere i segreti e “gli strumenti” furbi per ottenere un’allure fresca e luminosa.

