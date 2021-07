“Leaders”, concorso per donne imprenditrici: candidature entro il 31 luglio

C’è tempo fino al 31 luglio per partecipare a “Leaders”, il concorso lanciato da EIT Manufacturing con l’obiettivo di sostenere le migliori donne innovatrici che svolgono un ruolo di primo piano nello sviluppo di iniziative nel contesto della produzione a forte impatto finanziario, ambientale o sociale.

In particolare, il contest è rivolto a professioniste, ricercatrici o imprenditrici dei paesi eleggibili EIT Regional Innovation Scheme (RIS).

La competizione consiste in due round di selezione: nel primo round saranno preselezionate le 30 candidate che presentano le migliori soluzionei/iniziative. Successivamente riceveranno una formazione online sul pitch per prepararsi al secondo round di selezione. Nel secondo round, sei candidate in cima alla classifica saranno invitate ad una cerimonia di premiazione finale nella quale tre vincitrici riceveranno pubblicità attraverso i canali di EIT Manufacturing e premi del valore di 10.000 euro, 7.500 euro e 5.000 euro