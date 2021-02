Leadership and Digital transformation: master a Salerno, ecco il bando

Formare, anche grazie alla collaborazione con le Forze Armate, leader capaci di concepire e guidare progetti di cambiamento governando la trasformazione digitale. Con questo obiettivo parte la nuova edizione del Master di II Livello in “Leadership and Digital Transformation”, nato dall’esperienza di collaborazione tra l’Università degli studi di Salerno e il Ministero della Difesa, rappresentato dal Centro Alti Studi della Difesa – CASD, in sinergia con il Dipartimento di Scienze Aziendali & Innovation Systems, Disa-Mis, e col Centro interdipartimentale per la ricerca in Diritto, Economia e Management della Pubblica Amministrazione, CIRPA, dell’Università di Salerno. Leadership and Digital Transformation come asset principali di un piano di costruzione delle competenze necessarie al sistema Italia e alla complessità sempre più mutevole in cui è inserito. Il master, fortemente voluto e promosso dal Magnifico Rettore, Vincenzo Loia e dalla delegata all’Alta Formazione dell’Università degli studi di Salerno, Paola Adinolfi, ha visto nella scorsa edizione gli interventi di alcune tra le più alte competenze in termini di leadership, change management e digital transformation a livello mondiale come Roberto Cingolani – Chief Technology & Innovation Officer di Leonardo, Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani e già membro del Fondo Monetario Internazionale, Luciano Floridi, filosofo e professore presso University of Oxford, Riccardo Maria Monti, amministratore delegato di TRIBOO S.p.A., Ikujiro Nonaka, professore emerito dell’Hitotsubashi University e padre del Knowledge Management, Antonio Felice Uricchio, presidente dell’ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e Muhammad Yunus, Economista e Premio Nobel per la Pace 2006. La proposta formativa, fondata su un approccio innovativo all’alta formazione, sarà articolata in tre fasi integrate e complementari, ideate e progettate sulla base delle discussioni maturate all’interno di un advisory board di primissimo livello.

La prima fase, sviluppata attraverso metodologie di formazione esperienziale consolidate presso le Forze Armate, riguarderà i temi della self e team leadership; la seconda fase si concentrerà invece sullo sviluppo di competenze di organizational and strategic leadership, con particolare focalizzazione sulla digital transformation e sui megatrend; infine la terza ed ultima fase, sviluppata su un approccio di “change-based learning”, si concretizzerà attraverso il lavoro di “project work” ad alto impatto innovativo, secondo la metodologia T.R.E.E., in cui i processi di apprendimento e di cambiamento sono concomitanti ed integrati tra di loro. Rivolto a Dirigenti pubblici, manager e quadri, Ufficiali Dirigenti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato, e a brillanti laureati che occupano o sono in procinto di occupare posizioni chiave come “leve del cambiamento” del sistema Paese, il master vuole essere un progetto ariete, un investimento in alta formazione rivolto ai potenziali asset fondamentali del cambiamento strategico e digitale nazionale. Le ore di formazione sono 1.500 (60 CFU) articolate in: 320 ore di didattica frontale, 600 ore di tirocinio formativo curriculare, 580 ore suddivise fra e-learning, studio guidato, predisposizione del project finale e FAD. La scadenza del bando del Master in Leadership and Digital Transformation (LDT) è prevista per il 15 marzo 2021. Info e contatti al sito cirpaunisa.it.