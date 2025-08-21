Leadership senza sesso: oltre il tetto di cristallo

Dalla Campania un caso che dimostra quanto sia urgente liberare la politica da vecchi pregiudizi: non conta il genere, conta la capacità di guidare con mente, cuore ed etica.

“Quando ho proposto una candidatura femminile alla presidenza della Regione mi hanno guardato come un matto. Una donna? E dove troverebbe il tempo?”. Le parole di Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, raccontano più di mille analisi sociologiche: siamo ancora fermi al sospetto che una donna, per il solo fatto di esserlo, non possa reggere il peso della responsabilità politica. Non è un tema nuovo. Già Nilde Iotti, madre costituente, ricordava come le donne fossero state escluse non per incapacità ma per un sistema che le voleva confinate in casa. Simone de Beauvoir sottolineava che fu l’uomo a inventare la divisione tra un regno maschile e uno femminile per rinchiudervi la donna. Eppure, a distanza di decenni, nel 2025, ancora sorprende l’idea che una donna possa guidare una Regione. La stessa Presidente del Consiglio, nel suo discorso di insediamento, si è definita “underdog”: chi partiva svantaggiata ma è riuscita a vincere. Un termine che racconta un successo, ma anche una ferita collettiva, perché evidenzia come per le donne il percorso sia sempre più ripido, e il dover dimostrare il doppio per ottenere metà del ri conoscimento resti un ostacolo concreto.

Abbiamo chiesto un commento a Carla Ciccarelli, coordinatrice regionale di Azzurro Donna di Forza Italia. “Per me non è e non sarà mai una questione di genere, ma di competenze. In Campania ci sono tante donne di valore e appassionate di politica: per loro continueremo a dare voce e opportunità concrete.” Alla domanda su cosa faranno per far emergere il talento femminile, risponde con determinazione: “Percorreremo tutte le strade possibili. La politica deve riconoscere qualità, etica e capacità di visione, non il genere. Continuare a stupirsi davanti a una candidatura femminile significa vivere in un passato che non tornerà. È proprio questo il nodo: non è un favore, ma un diritto. La politica non deve più interrogarsi se una donna abbia il tempo di guidare una Regione, ma se chi guida possieda visione, responsabilità ed etica per costruire futuro. La leadership autentica non ha sesso: vive di mente, cuore, etica e capacità di guardare lontano. Non è un premio, non è un privilegio, è una responsabilità verso chi verrà dopo di noi. Non sono le donne a dover dimostrare il loro valore: è la politica a dover dimostrare di essere all’altezza di queste donne”.