Leasys avvia il noleggio di Citroen Ami e Fiat Topolino

ROMA (ITALPRESS) – In linea con gli obiettivi di sostenibilità del Gruppo, Leasys Italia apre al noleggio dei quadricicli leggeri della gamma Stellantis, Citroèn Ami e Fiat Topolino, a favore di una mobilità urbana sempre più sostenibile. Leasys segna l’avvio del noleggio dei quadricicli nell’ambito della mobilità elettrica con un’offerta dedicata. La promozione che Leasys presenta è rivolta ai clienti che decidono di noleggiare un veicolo del Gruppo Stellantis i quali, avranno la possibilità di accedere ad un secondo noleggio di una delle due minicar. L’offerta prevede anche l’esenzione del pagamento dei primi 3 canoni mensili del noleggio. A questo si aggiunge la possibilità di accedere agli ecoincentivi statali per questa tipologia di veicoli, in vigore sino alla fine dell’anno.

Integrando i quadricicli elettrici alle proprie offerte, Leasys amplia la proposta rivolta ai propri clienti avvicinandosi sempre di più agli obiettivi di sostenibilità prefissi entro il 2026: attivare il 50% dei nuovi contratti sui veicoli a basse emissioni su tutti i suoi mercati.

Foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).