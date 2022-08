Leasys e Nobis siglano la partnership, nasce Leasys Be Safe

ROMA (ITALPRESS) – Garantire, attraverso una copertura assicurativa, la massima serenità a chi sceglie una formula di noleggio a lungo termine, anche in un periodo di incertezza come quello attuale. E’ questo l’obiettivo della partnership siglata tra Leasys, brand Stellantis e principale player del noleggio a lungo termine in Italia, e Nobis Assicurazioni, compagnia danni del Gruppo Nobis con uno specifico know-how nel settore dell’automotive. L’accordo ha portato alla nascita di Leasys Be Safe, l’esclusiva copertura assicurativa pensata per proteggere coloro che scelgono di noleggiare un veicolo a lungo termine, sia che si tratti di privati che di persone giuridiche. Leasys Be Safe è una soluzione modulare, integrabile su tutte le formule di noleggio a lungo termine di Leasys, in grado di offrire una tutela in caso di perdita del lavoro o importante calo del fatturato, invalidità permanente da infortunio e ricovero ospedaliero per grave patologia.

Leasys Be Safe prevede la piena copertura economica delle spese a carico del cliente in caso di chiusura anticipata del contratto quali le penali di noleggio (fino a 6 canoni) e gli eventuali danni al veicolo non precedentemente denunciati, fino a un massimo di 20.000 euro. “Con Leasys Be Safe, frutto di un’importante sinergia tra la nostra società e un partner d’eccellenza come Nobis Assicurazioni, vogliamo offrire a privati e aziende le migliori soluzioni per una mobilità più sicura, efficiente e senza pensieri” ha affermato Rolando D’Arco, CEO di Leasys. “Specie in un momento come quello che stiamo vivendo, il desiderio di una serenità e sicurezza maggiori è ancora più concreto, e il noleggio ha dimostrato di saper offrire una delle risposte più efficienti ai bisogni di mobilità delle persone”.

“Siamo lieti di poter collaborare con Leasys, brand del Gruppo Stellantis con cui condividiamo uno spiccato orientamento verso l’innovazione e un’attenzione costante alla creazione di valore per l’intera filiera dell’auto – sottolinea Maria De Nobili, Direttore Divisione Automotive di Nobis Assicurazioni – crediamo fermamente che questo prodotto garantirà un importante vantaggio competitivo al nostro partner, grazie alle sue peculiarità di offrire grande flessibilità, rivolgendosi a un target molto ampio che include persone fisiche e giuridiche, e di sostenere realmente i clienti in caso di occasioni impreviste come la perdita del lavoro, una grave invalidità o un ricovero”.

