Leasys finalizza l’acquisizione di Drivalia Car Rental in Spagna

TORINO (ITALPRESS) – Leasys, controllata di FCA Bank, segna una nuova tappa sulla mobilità a 360 gradi con l’acquisizione di Drivalia Car Rental in Spagna. Le due società hanno firmato un accordo per la cessione del 100% delle quote di Drivalia Car Rental a Leasys.

Il sistema di mobilità sviluppato da Drivalia Car Rental offre la possibilità di gestire tutti gli aspetti relativi al noleggio a breve di veicoli per aziende, professionisti e clienti privati, compresa la prenotazione e il pagamento online dei servizi.

Con l’acquisizione e il prossimo rebranding di Drivalia Car Rental, FCA Bank espande ulteriormente le proprie attività nell’ambito della nuova mobilità attraverso Leasys – già leader di mercato in Italia e uno dei principali operatori di noleggio e di mobilità in Europa – confermando il proprio importante ruolo di operatore della mobilità anche in Spagna. Leasys punta così a consolidare la propria presenza sul territorio spagnolo (dove già oggi figura nella Top 10 dei fornitori di noleggio) e ampliare la gamma di prodotti innovativi.

“Il raggiungimento di questo accordo rafforza ancora di più il nostro ruolo di leader della mobilità in Spagna e in Europa – ha commentato Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank S.p.A. e presidente di Leasys S.p.A. -. Drivalia Car Rental rappresenta un’eccellenza nel noleggio short-term e consentirà a Leasys di ritagliarsi un ruolo ancora più significativo quale player globale e integrato della mobilità, in particolare ibrida ed elettrica, grazie ai nuovi prodotti di FCA, ampliando la propria flotta e i servizi innovativi per la clientela”.

“L’assunzione del controllo da parte di Leasys rappresenta una magnifica opportunità per le aziende che fanno parte del Drivalia Car Rental, in quanto i nostri team disporranno di nuovi mezzi per proseguire i lavori intrapresi dalla nascita del gruppo, sia in termini di innovazione che di servizi o sviluppi informatici”, ha commentato Francisco Marcos, Presidente e fondatore di Drivalia Car Rental.

