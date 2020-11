Leasys lancia il primo abbonamento alla nuova 500

FCA Bank e la sua controllata Leasys, con l’arrivo della Nuova 500 e il progressivo affermarsi del processo di elettrificazione, proseguono il proprio percorso all’insegna dell’innovazione della mobilità sostenibile, lanciando CarCloud Electric 500e, la prima formula di abbonamento all’auto dedicata alla nuova city car a zero emissioni targata Fiat. CarCloud Electric 500e è l’ultimo arrivato della famiglia di servizi di CarCloud, il primo abbonamento all’auto in Italia, di cui rappresenta la prima “versione elettrica”: un servizio esclusivo, perfetto per l’uso cittadino, pensato per clienti privati, liberi professionisti e in generale per chi vive intensamente la città, puntando a una mobilità tanto dinamica quanto eco-responsabile.

Insieme a My Dream Garage, l’innovativo garage virtuale che mette a disposizione 13 modelli del Gruppo FCA, al noleggio pay-per-use di Leasys Miles e al recente car sharing di LeasysGO!, CarCloud Electric 500e espande l’offerta di soluzioni innovative, alternative all’acquisto, dedicate alla Nuova 500 elettrica.

L’abbonamento è attivabile facilmente su Amazon, acquistando il voucher “CarCloud Electric 500e” al costo di 199 euro. Una volta convertito il voucher sul sito carcloud.leasys.com, sarà possibile accedere al programma di noleggio auto in abbonamento, al costo base di 349 euro al mese.

CarCloud Electric 500e potrà essere rinnovato mensilmente fino a un massimo di 12 mesi e avrà una durata minima di 30 giorni, passati i quali potrà essere disdetto senza alcuna penalità. Con la registrazione sarà possibile prenotare subito una delle Nuove 500 elettriche, che saranno consegnate, a partire dall’1 dicembre 2020, presso uno dei Leasys Mobility Store abilitati presenti nelle città di Roma, Milano e Torino. Nell’attesa, sarà possibile prenotare e guidare una Jeep 4xe Plug-in Hybrid, allo stesso prezzo e con un preavviso di sole 48 ore.

Sarà possibile ricaricare la Nuova 500 elettrica o Jeep 4xe PLUG-IN collegandosi alla propria rete domestica, grazie al cavo fornito in dotazione, o gratuitamente presso tutti i Leasys Mobility Store abilitati dislocati in Italia. CarCloud Electric 500e comprende inoltre tutti i servizi necessari per guidare in tranquillità (bollo auto, assicurazione kasko, garanzia, manutenzione, cambio pneumatici, ecc.). Inoltre permette l’acquisto di servizi aggiuntivi come l’assicurazione kasko senza franchigie, il cambio pack e la seconda guida. Già scelto da 10mila clienti in Italia, Leasys CarCloud è l’innovativa formula abbonamento ispirata al trend della subscription economy.

Il servizio comprende, oltre alla recente formula Jeep® Renegade & Compass 4xe Plug-in Hybrid, diversi pacchetti e soluzioni pensati per ogni esigenza: City Plus per le vetture cittadine Fiat e Lancia, Metropolis Plus con crossover e berline del gruppo FCA, Jeep® Adventure, con Renegade, Compass e Cherokee, Alfa Romeo con Stelvio e Giulia, CarCloud Collection con Maserati Levante e Ghibli e CarCloud Pro con Fiat Fiorino e Doblò.

(ITALPRESS).