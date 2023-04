Leasys nuovo player europeo, flotta di un milione di veicoli entro 2026

ROMA (ITALPRESS) – Leasys, la nuova società di mobilità specializzata nel noleggio operativo multi-brand, di cui Stellantis e Crèdit Agricole sono co-proprietari, è stata presentata nel corso di un evento tra Roma e Parigi. Si tratta della consolidazione delle attività commerciali di Leasys e Free2move Lease e ha l’obiettivo di diventare un leader europeo del noleggio con una flotta di un milione di veicoli entro il 2026. La nuova società unisce il meglio di Leasys e Free2move Lease ma, come ha spiegato nel corso della conferenza stampa collegato dalla capitale francese Philippe de Rovira, Stellantis Chief Affiliates Officer, “è più della somma delle sue parti. Si tratta di un vero e proprio upgrade che offre prodotti innovativi, servizi di qualità e piattaforme digitali ai clienti corporate internazionali e alle piccole e medie imprese”.

Le soluzioni sono disponibili per tutte le 14 marche di Stellantis tramite vari canali di vendita e sono accessibili attraverso una gamma di servizi unica nel suo genere.

Inoltre, la nuova azienda fornirà sinergie per Stellantis e per altre aziende all’interno del Gruppo e garantirà un punto di contatto unico per un’esperienza cliente senza soluzione di continuità. Rolando D’Arco, Ceo di Leasys, ha sottolineato come “con l’ambizione di diventare uno dei principali player in Europa, abbiamo sviluppato un piano aziendale solido e audace. Siamo fiduciosi che il nostro parco auto raggiungerà un milione di veicoli gestiti entro il 2026, aumentandone il valore del 50%. Inoltre, prevediamo una crescita di circa il 30% della nostra struttura organizzativa internazionale nei prossimi tre anni. Questi numeri evidenziano come la combinazione tra Leasys e Free2Move Lease sia guidata da una costante traiettoria di crescita”. Richard Bouligny, Chairman di Leasys, ha commentato: “Ci impegneremo nell’accompagnare l’evluzione dello sviluppo sostenibile E’ l’inizio di un nuovo viaggio verso il futuro dela mobilità”. Nell’ambito della nuova organizzazione e della joint venture con Crèdit Agricole Consumer Finance, la fusione tra Leasys e Free2Move Lease ha dato vita a un’unica società all’interno del Gruppo Stellantis presente in 11 Paesi europei.

D’Arco ha spiegato che l’approccio multicanale è alla base della strategia di Leasys per servire al meglio tutti i 14 marchi di Stellantis. Sarà utilizzata la capillarità della rete di vendita e assistenza post-vendita di Stellantis in tutta l’Unione Europea, con l’obbiettivo di offrire la più ampia gamma di soluzioni avanzate per il noleggio a lungo termine e per la gestione delle flotte. Tra le soluzioni disponibili Be Free, che consente di restituire l’auto dopo un anno senza penali; Leasys Miles, prima formula pay-per-use che consente di pagare solo i chilomeri percorsi; As New, il noleggio dei veicoli usati di Leasys che favorisce la circular economy e garantire accessibilità alle offerte su diversi target di clientela; Leasys Pro, che offre veicoli commerciali customizzati secondo le proprie esigenze. Inoltre, in un’ottica di transizione ecologica attraverso formule di mobilità sempre più integrate ed eco-sostenibili, c’è la formula di noleggio Unlimited dedicata ai prodotti green con chilomeri illimitati. Stèphane Priami, Deputy Chief Executive Officer of Crèdit Agricole, ha osservato come Leasys “in poco meno di un anno è riuscita a realizzare un vero successo. La società è percepita dalmercato come credibile. Ora non ci resta che concretizzare tutto questo e sono certo che faremo di tutto per sviluppare questa casa comune”.

