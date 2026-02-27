L’eccellenza mediterranea approda a Verona: Il Premio “Olio delle Sirene” protagonista al Sol Expo

Dal 1° al 3 marzo 2026, il Sol Expo – The Olive & Oil Trade Show ospita un appuntamento imperdibile per gli appassionati e i professionisti dell’olio d’oliva. Il Premio Sorrento “Olio delle Sirene”, promosso dall’Ews – European Workshop Sorrento, porta a Verona la qualità e la tradizione dell’oro giallo mediterraneo, consolidando il suo ruolo di riferimento nella promozione della cultura olearia internazionale.

Masterclass e degustazioni guidate

Allo spazio espositivo, i visitatori potranno scoprire una selezione dei migliori oli italiani e dei Paesi partner dell’iniziativa: Croazia, Slovenia, Turchia e Grecia. Il momento clou della manifestazione sarà la MasterClass degli oli finalisti, lunedì 2 marzo dalle 17 alle 18:00 presso l’Area Tasting 1. Gli esperti guideranno gli assaggi, con la partecipazione di Anna Di Vernieri, curatrice tecnica delle degustazioni, e dei vertici di EWS: Roberto Dante Cogliandro, Nino Apreda e Tullio Esposito. L’evento includerà approfondimenti sulle prospettive del mercato europeo e l’analisi organolettica curata dall’Associazione Oleum, per promuovere una qualità europea condivisa.

Valorizzazione e confronto tecnico

L’iniziativa rientra nel più ampio programma di Ews e conferma il suo ruolo strategico di momento di confronto tecnico e commerciale, con l’obiettivo di valorizzare la biodiversità delle produzioni locali e consolidare gli standard di eccellenza dell’olio mediterraneo nel contesto europeo.

Come sottolineano gli organizzatori: “Portare il cuore di Sorrento e delle Sirene a Verona significa promuovere non solo un prodotto, ma un intero territorio e la sua capacità di dialogare con l’Europa attraverso l’eccellenza”.