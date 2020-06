Lecco: investigatori, prevale ipotesi suicidio per morte pm Siani

Milano, 2 giu. (Adnkronos) – E’ la pista del gesto volontario quella che si fa largo tra gli investigatori che lavorano al caso di Laura Siani, sostituto procuratore da un paio di mesi in servizio a Lecco, trovata senza vita nel suo appartamento di via Cavour. Dei particolari sul ritrovamento lascerebbero pochi dubbi ai carabinieri, intervenuti insieme all’autorità giudiziaria, nell’appartamento del magistrato, ma la prudenza in queste ore è massima: non si tralascia nessuna ipotesi e non si sottovaluta nessun elemento. Nessuno ha voglia di sbilanciarsi ufficialmente.