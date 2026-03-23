L’eclisse della ragione. Trumpismo, ignoranza arrogante e crisi della democrazia americana

di Fiorella Franchini

“Representation Matters: I movimenti afroamericani e la comunità LGBTQIA+ nell’America di Trump” di Ida Maria Galeone (Kairòs Edizioni) analizza le recenti dinamiche sociopolitiche statunitensi, mettendo in risalto la resistenza delle minoranze di fronte a un sistema di valori conservatore e spesso discriminatorio.

Il libro si presenta come una ricognizione storica e politica degli Stati Uniti, focalizzandosi sulle lotte per i diritti civili in un contesto segnato dall’ascesa di Donald Trump. L’autrice esamina come i movimenti sociali nascano spesso come forma di resistenza a sistemi di valori discriminatori e traccia un filo conduttore tra le battaglie storiche e la mobilitazione contemporanea: dalle radici istituzionali, come le “Leggi Jim Crow”, un sistema di segregazione razziale che imponeva la dottrina del “separati ma uguali” limitando i diritti politici dei neri, fino all’evoluzione rappresentata da Black Lives Matter. Nato nel 2013 dopo l’omicidio di Trayvon Martin, il movimento BLM è descritto come l’erede naturale del Civil Rights Movement. Una caratteristica fondamentale evidenziata è la struttura orizzontale: non essendoci un unico leader carismatico (come furono King o Malcolm X), il movimento non può essere “ucciso” colpendo una sola persona.

Anche il percorso della comunità LGBTQIA+ è segnato da grandi conquiste e repentine minacce. Vengono citati i moti di Stonewall del 1969 come inizio del movimento moderno e la crisi dell’AIDS degli anni ’80 come momento di mobilitazione forzata contro l’immobilismo politico dell’era Reagan. Appare evidente come l’ascesa di Trump abbia segnato un punto di rottura con l’inclusività dell’era Obama. Slogan come “America First”, “Make America Great Again” e “Law and Order” hanno sostituito il progressista “Yes, we can”, riflettendo una società che si sente minacciata dai progressi delle minoranze. Per opporsi a questa presunta dittatura dei gruppi minoritari, l’amministrazione Trump ha tentato di “cancellare” l’identità di genere attraverso decreti che riducono il genere a un mero dato biologico, ignorando le varianti dell’essere umano. In questo scenario, l’attivismo moderno si sta concentrando sempre più sull’intersezionalità, incrociando le istanze LGBTQIA+ con quelle femministe e razziali per affrontare discriminazioni multiple. “Non esiste una lotta per un’unica causa, perché non viviamo vite a causa unica” ha scritto Audre Lorde; l’approccio intersezionale descritto nel libro diventa l’unica via per un attivismo moderno ed efficace in cui l’individuo si identifica totalmente con l’azione collettiva, passando da motivazioni personali a obiettivi di cambiamento sistemico

Nella sua Prefazione, Bruno Pezzella introduce il concetto di “ignoranza arrogante”, ponendolo in antitesi al principio socratico del “so di non sapere”, fondamento della nostra cultura umanistica e ulteriore chiave di lettura critica dell’opera. Tale definizione richiama l’effetto Dunning-Kruger, una distorsione cognitiva in virtù della quale individui con scarse competenze tendono a sopravvalutare sistematicamente le proprie capacità.

Come osservava Charles Darwin: “L’ignoranza genera fiducia più spesso della conoscenza”. A tale riflessione si ricollega il pensiero di Bertrand Russell, secondo cui il dramma dell’umanità risiede nel fatto che “gli stolti sono presuntuosi, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi”. Questa dinamica delinea l’arroganza di chi, privo di strumenti critici, pretende di imporre soluzioni drastiche e semplificate a problemi complessi.

Secondo l’analisi di Pezzella, questa forma di presunzione trova una manifestazione emblematica nella figura di Donald Trump e nel suo seguito. Il testo suggerisce che tale attitudine conduca a dogmatizzare la propria visione come l’unica verità possibile, alimentando un clima di “suggestione collettiva” che degrada l’immaginario pubblico a prodotto “preconfezionato”. L’ignoranza arrogante non rappresenta dunque solo un limite intellettuale, ma si configura come un pericolo sociale quando investe ruoli decisionali: la rigidità mentale, spesso proporzionale alla carenza di istruzione, finisce per ostacolare, o persino precludere, il dialogo democratico.

Sebbene l’incalzare dell’attualità sembri talvolta superare ogni analisi pregressa, il valore di questa ricerca risiede nella sua funzione documentale, essenziale per contrastare la disinformazione e l’indifferenza. Questa “ricognizione sullo status politico” degli Stati Uniti, condotta da una giovane autrice, testimonia come le nuove generazioni preservino un profondo impegno verso la storia e i valori civili.

Nonostante il rigore dei temi affrontati — dalle brutalità della polizia alle restrizioni sul diritto all’aborto, fino alla complessa questione dello ius soli, l’opera non rinuncia a una prospettiva di speranza. Il volume si conclude infatti evocando nuovi modelli di leadership progressista, citando come esempio l’attivismo di Zohran Mamdani a New York.

La “lunga marcia” dei movimenti sociali prosegue dunque oltre le derive dell’era Trump, sostenuta dalla storica convinzione di Martin Luther King Jr.: “L’arco dell’universo morale è lungo, ma pende verso la giustizia”.