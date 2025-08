L’economia dei vuoti

di Annamaria Spina

Nel corso della nostra vita abbiamo costruito il valore sul “pieno”, ma è nel “vuoto” che si nasconde il significato più profondo dell’economia ed è arrivato il momento in cui il concetto stesso di ricchezza merita una revisione radicale.

Per secoli abbiamo identificato il benessere con ciò che si possiede, si conserva, si accumula, il “pieno” è diventato misura economica: pieno il conto, piena la casa, piena l’agenda, piena la vita … ma oggi, in un mondo saturo, eppure sempre più inquieto, iniziamo a intuire che forse ci siamo sbagliati.

Cominciamo a sentire che il “vuoto”, tanto temuto, tanto nascosto, può essere un altro tipo di ricchezza … un vuoto che non è assenza ma spazio per scegliere, un vuoto che non è mancanza ma libertà di non essere schiavi dell’accumulo.

Questo articolo parla proprio di questo: del “pieno” e del “vuoto” come categorie economiche che influenzano la nostra vita ben oltre i bilanci. Parla di un’economia che ha confuso il valore con la quantità, e di una nuova visione possibile che trova nell’essenza e nella leggerezza una forma più umana e forse più lungimirante di prosperità. Una forma economica che smette di “pesare” e finalmente inizia a “respirare”.

Spesso il nostro concetto di economia coincide con la “roba” ed in questo contesto, spesso, si finisce per vivere per accumulare e cercare di mantenere il controllo sul futuro e sulla discendenza. In questo senso, inevitabilmente, il mio pensiero va ai ricordi dei miei primi studi su Verga, sulla “roba” siciliana, sull’uomo che si definiva per quanto possedeva. Rammento anche, con uno stupore che allora fu dolore, la morte di mio nonno. Lui, uomo del suo tempo, aveva raccolto e conservato ogni cosa … la sua casa non era più tale: era un deposito. Quando se ne andò, ci vollero gru e pale per svuotarla. Nessuno sapeva più cosa valesse davvero, né economicamente, né affettivamente … eppure quell’immagine, la gru che strappa via anni di accumulo, non mi ha più lasciata, ha cambiato il mio modo di vedere l’economia, la vita … perché “l’economia è l’essere umano” … e se l’umano è finito, fragile, transitorio, anche il sistema economico deve riflettere tutto questo. Non l’economia della paura, che accumula per timore della mancanza … ma una realtà economica della scelta, dell’essenziale: una “economia minimals”.

Un’economia minimals non è povera, né rinunciataria … è una economia che conosce il valore delle cose, e ne riconosce il limite, un’economia fatta di pochi beni, ma buoni, intercambiabili, essenziali … un’economia che lascia “spazio” allo spirito, alla luce, alla libertà, come una casa che accoglie e non soffoca.

In questo modo e senso, l’economia smette di essere accumulo e torna a essere servizio, non più una trincea di risorse immobilizzate, ma un flusso consapevole e vitale, non più una corsa all’eredità, ma una danza con il tempo, con la vita. Ma la vita è cambiamento, movimento, impermanenza … e allora perché ci ostiniamo a costruire un sistema economico su ciò che deve durare per sempre, su beni che dovrebbero resistere all’usura del tempo, quando noi stessi siamo creature temporanee, minimals?

L’economia accumulativa nasce dal fraintendimento dell’eternità: come se il possesso potesse proteggerci dal passare delle cose, come se l’oggetto, il capitale, la casa piena, potessero salvarci dal fatto ineludibile che siamo di passaggio. Nessun oggetto è eterno e nessun bene materiale può rappresentare il significato ultimo della nostra esistenza.

L’economia minimals propone un paradigma diverso: “investire nell’essenza”. Poche cose ma buone, non le più costose, non le più appariscenti, ma quelle che risuonano con la nostra vita, con ciò che è utile, bello, vero. Un oggetto scelto bene non è un peso da portare, ma una parte del nostro paesaggio interiore, fino a quando lo sentiamo parte di noi, poi può cambiare … e va bene così.

L’economia minimals riconosce che la vita è evoluzione continua, un oggetto può essere amato oggi, ed essere lasciato andare domani … e per questo, ciò che ci circonda deve essere anche scambiabile, adattabile, mobile … come un flusso, non come un deposito. È il contrario dell’economia dell’accumulo, che congela il valore degli oggetti statici, in magazzini pieni, in conti che non parlano più dell’anima.

Comprare per l’essenza significa comprare meno, ma meglio … non per possedere, ma per vivere … è un atto consapevole, quasi spirituale. Significa investire nella qualità, nella durata relativa, nella sostenibilità, ma anche nella bellezza delle cose, non serve che duri per sempre … serve che parli a chi siamo ora. Il vero capitale non è materiale: è fatto di spazio, di tempo, di luce … è l’esatto contrario dell’affollamento … è ciò che ci libera dal peso superfluo, perché l’unico valore davvero eterno è ciò che si muove con noi: la libertà, la consapevolezza, la scelta.

Ecco il senso ultimo di questa riflessione economica: l’economia minimals è un’economia al servizio dell’essere umano nella sua totalità: mente, cuore, spirito e corpo … è un’economia che “respira”, l’unica, forse, che valga ancora la pena pensare.

Pochi giorni fa, ho visto una donna anziana sola, camminava lentamente sul marciapiede. Il suo corpo era piegato, la schiena ormai un arco, la colonna vertebrale curvata come un ponte … eppure c’era in lei una forza che resisteva, un’eleganza sottile: indossava due piccoli orecchini, aveva messo un po’ di rossetto … un gesto minimo ma anche un gesto economico, perché dentro quell’atto c’era la dignità della vita che continua, anche quando il corpo si fa più fragile. Quella donna non aveva bisogno di possedere il mondo, ma solo di uno spazio che le somigliasse, di una casa che fosse semplice, comoda luminosa … che evolvesse con lei, come un abito che non stringe ma avvolge. Ecco: questo dovrebbe essere l’economia … un’economia che ci assomiglia, che si adatta al nostro cammino, che ci lascia lo spazio per vivere bene, senza essere costretti a custodire tutto ciò che non ci serve più.

Non abbiamo bisogno di “pieni”… abbiamo bisogno di dare un “senso” alle cose e il senso, come la vita, cambia forma. L’economia non deve restare dove siamo stati … deve imparare a camminare con noi verso dove siamo diretti.

Non temere il vuoto,…è lì che passa la vita, temi solo un pieno che non ti lascia respirare.