L’economia della “sicurezza emotiva”: Il capitale che rende possibile il rischio

di Annamaria Spina

Perché alcune persone riescono a rischiare, a ricominciare, a tentare ancora… mentre altre si fermano al primo errore?

L’economia tradizionale ha spesso risposto a questa domanda con modelli matematici: probabilità, calcoli razionali, valutazioni di rischio e rendimento, ha immaginato l’individuo come una mente che pesa probabilità, confronta esiti, ottimizza risultati, un essere capace di muoversi nel mondo come una bilancia perfetta sospesa tra perdita e guadagno.

Ma questa visione, pur formalmente impeccabile, contiene un’omissione profonda…

“nessun essere umano rischia davvero in base a ciò che calcola. Rischia in base a ciò che sente di poter sopravvivere”.

Esiste una differenza radicale tra il rischio matematico e il rischio esistenziale: il primo riguarda ciò che si può perdere, il secondo riguarda ciò che si è.

La sicurezza emotiva appartiene a questa seconda dimensione… è la condizione che rende il rischio abitabile, uno spazio interiore in cui la perdita non coincide con la dissoluzione dell’identità ed è proprio qui, in questo luogo immateriale e decisivo, che nasce ogni movimento economico autentico.

L’intuizione più vicina a questa verità apparve nel pensiero di John Maynard Keynes quando introdusse una delle espressioni più enigmatiche e profonde della teoria economica: gli animal spirits. Con questa formula Keynes riconosceva che l’investimento non nasce dal calcolo puro ma da una forza più antica, più istintiva, più umana… “non è la probabilità a generare l’azione bensì la fiducia, la sicurezza nell’azione”. Non è la previsione del futuro a rendere possibile il movimento… è la disponibilità interiore ad affrontare un futuro che non può essere previsto.

Gli animal spirits non sono irrazionalità… sono la forma più sofisticata di razionalità umana. Sono la decisione di agire in assenza di garanzia ma questa decisione non emerge dal vuoto, emerge dalla sicurezza. Solo chi si sente, a un livello profondo, non completamente esposto alla distruzione può permettersi di attraversare l’incertezza. La sicurezza emotiva è la matrice degli animal spirits, il terreno da cui scaturisce il coraggio economico.

Il rischio, nella sua forma più pura, non è un evento esterno… è una relazione tra il mondo e il sé. Due individui esposti allo stesso identico rischio oggettivo possono reagire in modo opposto: uno si ritrae, l’altro avanza. Chi non possiede sicurezza emotiva percepisce ogni perdita come una minaccia alla propria continuità… chi possiede sicurezza emotiva percepisce la perdita come una variazione, non come una fine.

Questa distinzione genera conseguenze economiche immense, perché trasforma la disponibilità ad agire. Un individuo privo di sicurezza emotiva vive in uno stato di contrazione permanente, protegge, conserva, evita… non perché non desideri espandersi ma perché il costo interiore dell’errore è troppo elevato. L’errore non è una perdita funzionale bensì una perdita ontologica, diventa una minaccia alla propria legittimità di esistere.

In questo stato, l’intelligenza diventa difensiva e riduce il proprio raggio d’azione per garantire sopravvivenza. Al contrario, quando la sicurezza emotiva è presente avviene una trasformazione radicale… l’individuo diviene libero di tentare, di fallire, di continuare e la continuità è il vero segreto di ogni accumulazione economica.

“Non è l’assenza di errore a produrre valore… ma la possibilità di sopravvivere all’errore”. Ogni grande costruzione economica è, in realtà, una lunga sequenza di errori sopravvissuti e sopravvivere all’errore è possibile solo in presenza di sicurezza.

La storia dell’economia lo racconta con una chiarezza quasi simbolica. Henry Ford fallì più volte prima di fondare l’azienda che avrebbe trasformato l’industria automobilistica. Walt Disney vide fallire il suo primo studio di animazione prima di dare vita all’universo creativo che avrebbe cambiato per sempre l’immaginario dell’intrattenimento.

In entrambi i casi il punto decisivo non fu l’assenza di errore… ma la continuità dell’azione dopo l’errore.

La sicurezza emotiva modifica la percezione del tempo. In assenza di sicurezza il tempo si contrae… il presente diventa dominante, la priorità diventa la protezione immediata, il lungo termine diventa un lusso inaccessibile ma in presenza di sicurezza il tempo si espande. L’individuo può attendere, può investire in ciò che non produce risultati immediati, può tollerare l’incertezza temporanea in nome di una stabilità futura.

Il lungo termine diventa abitabile… e il lungo termine è il luogo in cui nasce ogni vera ricchezza. Per questa ragione la sicurezza emotiva è una specie di capitale strutturale… determina l’ampiezza dello spazio in cui una persona può muoversi, determina la quantità di realtà che un individuo può permettersi di affrontare, determina in ultima analisi la dimensione della sua economia possibile.

Questo principio vale anche per le imprese, per le istituzioni, per le civiltà. Le società che permettono agli individui di fallire senza essere annientati producono più innovazione, non perché riducono il rischio ma perché rendono il rischio sostenibile. La possibilità di ricominciare è la più potente infrastruttura economica che esista, più potente del capitale, più potente della tecnologia, più potente perfino dell’informazione… perché senza la possibilità di ricominciare nessuna di queste risorse verrebbe utilizzata pienamente.

La forma più pura di sicurezza emotiva nasce nelle relazioni, nasce nel momento in cui un altro essere umano diventa un punto di stabilità, non elimina l’incertezza del mondo ma elimina la solitudine nell’affrontarla ed è qui che nasce la radice più importante della fiducia.

Nel momento in cui un altro essere umano diventa un punto di stabilità accade qualcosa che non ha nulla a che vedere con la protezione e tutto a che vedere con la bellezza… la bellezza rara di non doversi difendere.

Ho compreso, a un certo punto della mia vita, che la sicurezza emotiva… è bella. Un essere umano che si sente al sicuro esiste e vive senza riserva e questa esistenza senza riserva è la forma più pura di integrità. La sicurezza emotiva è bella perché rende possibile la continuità dell’essere, nulla potrebbe crescere su ciò che continuamente teme di interrompersi.

La sicurezza emotiva è una sorta di armonia tra l’essere umano e la possibilità. Quando un essere umano è emotivamente al sicuro non ha più bisogno di ridurre sé stesso per sopravvivere e nel momento in cui smette di ridursi diventa proporzionato alla propria possibilità.

Questa proporzione è la vera eleganza economica.

“La sicurezza emotiva è l’unico capitale che non aumenta ciò che possiedi ma aumenta ciò che puoi diventare”.