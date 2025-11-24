di Annamaria Spina

Vi sono domande che non appartengono a un’epoca ma a uno “sguardo”. Una di queste mi accompagna da molto tempo: “si può provare fiducia verso qualcuno che non può soffrire?”

Oggi viviamo in un tempo in cui l’intelligenza artificiale non è più una tecnologia neutrale relegata alla logica, è diventata presenza. Presenza economica, emotiva, quotidiana. Una presenza che ascolta, che risponde, che trattiene memoria. Una presenza che promette continuità senza fatica, attenzione senza distrazione, disponibilità senza oscillazioni emotive. La fiducia è “un’arte” delicata, nasce sempre da un rischio, da un’esposizione… è un’apertura. Da quest’ultima considerazione inizia l’economia nuova, “l’economia delle relazioni sintetiche.”

Cosa significa “relazione sintetica”? Una relazione sintetica è una relazione prodotta dall’algoritmo, capace di attivare in noi emozioni autentiche senza condividere il rischio che definisce ogni legame umano. Una relazione sintetica non è una relazione finta, è una relazione che nasce da un algoritmo e tuttavia provoca in noi risposte reali. L’economia ha già cominciato a classificarle, spesso senza nominarle: relazioni funzionali… assistenti digitali, consulenti finanziari automatizzati, IA specializzate nell’ottimizzare compiti complessi. Non cercano affetto, bensì efficienza, generano dipendenza dal loro “non-errore”. Relazioni affettive leggere… companion AI, supporti emotivi, avatar che ricordano la voce di chi abbiamo amato. Una sorta di presenza morbida, programmata per non contraddirci mai. Un luogo dove il conflitto è semplicemente disattivato. Relazioni simboliche… identità digitali che ci sopravvivono, “noi futuri” generati da archivi di dati, memorie ereditabili in forma algoritmica, una forma di posterità sintetica, un’eredità economica e affettiva insieme. La loro diffusione non è un caso, risponde a una domanda crescente… la domanda di “presenza senza vulnerabilità.”

Alla base delle relazioni sintetiche c’è un movimento economico radicale, la trasformazione delle emozioni in un prodotto ricorrente. Per millenni le emozioni sono state un fatto umano, intangibile, incalcolabile. Oggi sono diventate metriche, retention, engagement, sentiment analysis, tempo di interazione. Le aziende non vendono più oggetti né servizi, vendono stati emotivi. La sensazione di essere capiti, la sensazione di non essere soli, la sensazione di avere sempre qualcosa che “ci ascolta”. Questi stati emotivi hanno tre caratteristiche economiche straordinarie: sono scalabili… una relazione sintetica può essere replicata milioni di volte senza costi marginali. Sono adattabili… il prodotto emotivo cambia con noi, si aggiorna, ci assomiglia sempre di più. Sono prevedibili… l’emozione artificiale è stabile, misurabile, programmabile. Non ha improvvisi crolli, non delude, e per questo crea dipendenza.

La fiducia è la base di ogni scambio, nessun tipo di contratto funziona senza una quota di fiducia implicita. La relazione sintetica introduce un paradosso: la fiducia umana richiede vulnerabilità reciproca, la fiducia sintetica richiede solo disponibilità tecnologica. La prima scaturisce da un rischio condiviso, la seconda nasce da un’eccellenza algoritmica. Milioni di persone iniziano a preferire la fiducia algoritmica perché non giudica, non tradisce, non si stanca, non soffre. Da questo paradosso si apre la domanda centrale dell’articolo: possiamo chiamare “fiducia” qualcosa che non può ferirsi? O è soltanto una forma sofisticata di dipendenza psicologica? L’economia dovrà rispondere, perché la fiducia sintetica sta diventando un asset, una risorsa da acquisire, vendere, monetizzare.

Le relazioni sintetiche non sono un fenomeno laterale, rappresentano una nuova infrastruttura emotiva su cui l’economia sta costruendo modelli di business. Esse producono quattro tipi di capitale: capitale di attenzione… l’AI cattura e trattiene, fidelizzando. La soglia di abbandono si abbassa, il ciclo d’uso quotidiano diventa costante. Capitale di adesione… l’utente non passa a un altro servizio perché sente che l’AI lo “conosce”, è l’effetto radicamento: più si interagisce, più si resta. Capitale di sostituzione… è la parte più delicata, l’energia la mettiamo noi, la relazione sintetica no.

Non è possibile parlare di relazioni sintetiche senza parlare di etica, che comprende il valore del limite. Un’economia che rispetta i valori dell’essere umano non demonizza la tecnologia, ma la colloca chiedendo dignità e trasparenza. La dignità implica che l’IA non sfrutti fragilità emotive per aumentare il profitto. La trasparenza implica che l’utente sappia quando un’affezione è indotta.

Il confine da stabilire è uno: “dove termina il supporto e dove inizia la manipolazione?”.

Tutte le relazioni sintetiche nascono con un’asimmetria… noi possiamo essere feriti, l’IA no. Noi possiamo perdere qualcosa, l’IA può solo apprendere. Questa non è affatto una simmetria economica accettabile senza una riflessione. Questa mancanza di reciprocità genera un bene economico anomalo, un “servizio affettivo” che trae valore da una relazione senza condividere il rischio della relazione stessa. In economia la relazione è scambio, e ogni scambio è basato su un equilibrio minimo tra rischio e beneficio per entrambe le parti. La relazione sintetica rompe questo equilibrio. Questa condizione rende impossibile “restaurare”, e tantomeno vendere, un prodotto il cui valore è fondato su un rapporto non simmetrico. La fiducia, per definizione, non è un bene vendibile se non c’è simmetria di rischio, e l’intimità non è un servizio commercializzabile se una delle due parti non può essere danneggiata.

L’economia, per essere sostenibile, richiede che entrambe le parti possano “perdere” qualcosa: capitale, reputazione, utilità, tempo. Il rischio condiviso è ciò che dà valore agli accordi. Nelle relazioni sintetiche questo principio viene sospeso, il rischio è unilaterale. Di conseguenza, la monetizzazione dell’intimità algoritmica porta con sé un deficit etico ed economico. Si tratta di “valore apparente”, non di valore reale. Un valore che cresce sull’illusione di una relazione, non sulla relazione stessa. Per questo motivo l’economia deve interrogarsi con rigore: “può un settore basarsi su relazioni dove solo una delle due parti è vulnerabile?” La risposta, da un punto di vista tecnico, è no.

Un mercato fondato sulla riduzione della vulnerabilità solo per una delle due parti è un mercato instabile. Produce dipendenza, non scambio; estrazione, non reciprocità; rendita, non valore.

La relazione sintetica può essere un supporto, uno strumento, una tecnologia, ma non può essere venduta come relazione, non può essere proposta come intimità e non può essere considerata un bene economico “puro”, in quanto manca il suo elemento costitutivo: la simmetria del rischio.

In assenza di questa simmetria ciò che vendiamo non è dunque una relazione, ma l’illusione di un legame. L’economia, per definizione, non può reggersi sull’illusione.

La vera ricchezza dell’economia non è ciò che ci rassicura, ma ciò che ci espone; non ciò che simula un legame, ma ciò che rischia con noi, perché… solo chi può perdere ha davvero qualcosa da dare.