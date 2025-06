L’economia e la fiscalità in tempi come quelli attuali

Strano ma vero è che, soprattutto nelle realtá rurali un pò fuori dai luoghi e dal tempo, perciò decentrate e non ben sincronizzate con il calendario, che gli abitanti si comportino ancora allo stesso modo di anni prima, con risultati del tutto diversi da quelli attesi. La premessa. I sistemi economici, salva l’eccezione di quelli operanti in una realtà dove la concorrenza è ridotta al minimo, funzionano seguendo e adattandosi all’ evoluzione socio politica dei territori dove sono operanti. Le situazioni dove ciò accade, offrono a quanti si sono stabiliti con la propria attività sul suolo dove erano arrivati per combattere diverse opportunità. Rimasti la in maniera definitiva, per poi finire a lavorare in concordia con gli indigeni, nella maggior parte dei casi. Una precisazione è d’obbligo se si vuole almeno tentare di dare una visione corretta della realtà. Alla loro epoca, le guerre coloniali sarebbero potute essere al limite anche tollerabili, se solo non fossero state interpretate come una forma di razzia e saccheggio, soprattutto per quanti erano andati in quella parte dell’ Africa senza idee bellicose ma soprattutto con l’animo di fare affari. Un esempio che da solo illumina l’intero scenario accennato è il caso di quanto fece Re Leopoldo del Belgio, senza sottomettersi agli inviti delle altre potenze a desistere. Intestò pertanto il Congo – fu così che, per una migliore identificazione fu aggiunta la parola Belga – a sé stesso, con tutti gli annessi e connessi facili da essete immaginati Mai si sarebbe pensato che una situazione del genere, a distanza di quasi un secolo, si sarebbe riproposta nella civilissima Europa per quanto sta accadendo in Ucraina. Rimanendo quell’embrione di conquista da parte della Russia ancora in atto, è realistico ipotizzare che le misure economiche e fiscali introdotte ormai da tre anni e passa, sia dalla nazione invasa che da quella invaditrice, debbano essere osservate e quindi considerate come manovre a medio e lungo termine. In più, essendo quei paesi fisicamente contigui alla UE, quindi al resto d’Europa, non fa meraviglia che i disagi appena accennati si avvertono in gran parte anche negli altri paesi vicini. Esiste fin d’ora un’ altra nuvola negativa perché pregna di grandine che ricorda al resto del Mondo che, a armi riposte nei loro contenitori, inizierà la fase della ricostruzione. Non sarà come fare una passeggiata nè sperare nella protezione del patrio stellone. La situazione economico finanziaria non migliorerà presto, quindi l’Europa, Inghilterra compresa, deve mettere in programma, ora per allora, sia misure economiche mirate che prelievi fiscali dedicati. Quando l’ ultimo colpo sarà stato sparato, il mondo intero dovrà farsi parte diligente per evitare che l’umanità, che ha iniziato il percorso del terzo millennio con il piede sinistro, ripeta l’errore, anche se con il destro. Considerando lo spirito del tempo, quanto scritto fin qui, già da domani potrebbe essere portata in tavole e presentata come aria fritta.