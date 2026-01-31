di Annamaria Spina

Ci sono luoghi che funzionano perfettamente, generano ricchezza, attraggono persone, investimenti e flussi continui… ma che, una volta attraversati, non lasciano traccia. Spazi che non chiedono di essere ricordati, né di essere abitati. In un’economia sempre più orientata alla velocità, alla standardizzazione e alla replicabilità, questi luoghi diventano infrastrutture fondamentali del sistema produttivo globale.

Ma cosa accade quando l’efficienza prende il posto dell’identità, e il transito sostituisce la memoria?

L’economia contemporanea sta costruendo valore sull’assenza di luogo. È da qui che nasce l’economia “No Place”.

Con l’espressione “No Place”, traducibile letteralmente come “non luogo”, s’intende uno spazio economico privo di identità, radicamento e memoria, progettato per favorire il transito piuttosto che la permanenza. Ho scelto di mantenere il termine in inglese perché No Place non è soltanto la traduzione di non luogo, ma la sua evoluzione economica e globale… un concetto che supera la geografia e descrive una condizione.

L’economia No Place è l’economia dei flussi, della standardizzazione, della replicabilità infinita. È l’economia che produce valore non attraverso l’appartenenza, ma mediante l’assenza di identità. Aeroporti, centri commerciali, piattaforme digitali, ambienti virtuali, sono spazi fisici e immateriali che funzionano ovunque allo stesso modo e che costituiscono una delle infrastrutture più redditizie del capitalismo contemporaneo.

Esistono spazi che non chiedono relazione, non costruiscono appartenenza e finiscono per non essere ricordati. Accolgono il corpo, ma non la persona. Sono luoghi pensati per essere attraversati, per un tempo breve, funzionale, misurabile.

Dal punto di vista economico, i No Place sono straordinariamente efficienti. Eliminano il contesto, riducono la complessità, rendono i comportamenti prevedibili. Dove non c’è identità, non c’è resistenza, dove non c’è memoria, il valore scorre più velocemente.

La forza economica dei No Place risiede proprio in questa neutralità programmata. Un luogo identitario è costoso, richiede cura, adattamento, responsabilità. Un No Place, invece, è replicabile, scalabile, governabile, funziona allo stesso modo in ogni parte del mondo. Stessi percorsi, stessi marchi, stessi stimoli.

L’economia No Place non vende solo beni e servizi, ma prevedibilità e la prevedibilità è uno degli asset più ambiti dai mercati. Questa logica ha trasformato lo spazio in infrastruttura economica pura. Il cittadino diventa utente, l’individuo flusso, l’esperienza una sequenza di atti funzionali. Il valore è immediato, ma volatile… si consuma nel presente senza lasciare traccia.

È un’economia che privilegia il movimento alla permanenza, la velocità alla profondità e quando il transito diventa forma dominante dell’esistenza economica, anche il legame sociale si assottiglia.

Il lavoro nei No Place riflette questa architettura. Occupazione flessibile, relazioni brevi, appartenenza minima. Si lavora per il flusso, non per la comunità. Il capitale umano diventa efficiente, ma sradicato. È un lavoro che funziona, ma non trattiene e ciò che non trattiene, nel lungo periodo, indebolisce la fiducia.

Il digitale rappresenta la forma più compiuta dell’economia No Place. Le piattaforme digitali sono “non-luoghi assoluti”… non hanno corpo, non hanno geografia, non hanno tempo. L’utente non abita… accede, non partecipa… scorre.

Dal punto di vista economico, il digitale riduce l’identità a dato e la relazione a interazione. Il dato diventa la nuova materia prima, perché è calcolabile, replicabile, commerciabile… è il “No Place interiorizzato”.

Nel digitale, come nei No Place fisici, il tempo è sospeso… non esiste passato né futuro, ma un presente continuo progettato per trattenere l’attenzione. Scroll, notifiche, aggiornamenti costanti, dispositivi economici che mantengono l’individuo in uno stato di transito permanente. Si rimane senza “abitare”, si consuma senza “ricordare”.

Anche il lavoro digitale segue questa traiettoria… promette libertà, ma spesso produce isolamento. Si lavora ovunque, quindi da nessuna parte.

Il problema dell’economia No Place non è la sua esistenza, ma la sua “esclusività”, ovvero quando il No Place non è più una funzione tra le altre, ma “la grammatica dominante dello spazio”. I No Place sono una necessità dell’economia globale… permettono connessione, mobilità, accesso ma quando diventano l’unica forma possibile di spazio economico, quando il transito sostituisce ogni altra esperienza, l’economia perde senso e profondità. Perché il valore, nel lungo periodo, non nasce solo dal flusso, ma dal senso, non solo dalla velocità, ma dalla fiducia.

Da questo punto emerge un aspetto spesso trascurato… l’economia No Place è anche un’economia del disimpegno sensoriale ed emotivo. Nei non-luoghi fisici e digitali, l’esperienza è progettata per essere neutra, standardizzata, priva di eccessi ma l’essere umano non è una macchina… ha bisogno di odori, di suoni, di calore, di stimoli autentici. Quando l’ambiente è impoverito sul piano sensoriale, l’attenzione si frammenta, il desiderio si appiattisce, la vita perde profondità.

Questa neutralità produce anche un “No Place emotivo”… l’economia, pur prosperando su questa neutralità, finisce per generare un consumatore anestetizzato, sempre meno capace di distinguere il valore reale da quello artificiale. Quando l’esperienza è appiattita, anche il desiderio perde profondità e così il No Place diventa non solo uno spazio, ma uno stato d’animo. Le relazioni si consumano rapidamente, la connessione è immediata, ma la profondità rara. L’affetto si trasforma in transazione, la solidarietà in “like”, la presenza in consumo di attenzione. Ne deriva una società più efficiente, ma anche più fragile e più sola, incline a cercare nel consumo ciò che un tempo trovava nella comunità.

A tutto questo si aggiunge un tema di impatto ambientale. L’economia No Place si fonda su un’idea di mobilità continua… spostarsi, consumare, spostarsi ancora. Una logica che non costruisce radici, ma produce flussi, lasciando dietro di sé un consumo reale di aria, acqua, suolo ed energia.

La vera sfida, dunque, non è eliminare i No Place, ma riequilibrarli. Reintrodurre identità, responsabilità e memoria. Accettare che accanto agli spazi di passaggio servano luoghi di permanenza.

In questo contesto emerge un concetto ancora poco esplorato… l’economia della “prossimità intenzionale” come antidoto ai No Place. Non si tratta di tornare indietro, ma di progettare spazi contemporaneamente aperti e radicati. Luoghi che consentano il passaggio, ma anche l’incontro. Spazi flessibili, modulari, ma dotati di un’identità riconoscibile. È una sfida di design economico… costruire infrastrutture che non solo massimizzino i flussi, ma coltivino comunità.

È qui che il tema diventa concreto. Città come Taormina, simbolo di storia, bellezza e stratificazione culturale, stanno vivendo una crescita economica straordinaria grazie al turismo internazionale e all’arrivo di grandi marchi globali del lusso. Questo sviluppo ha generato valore, investimenti, rivalutazione immobiliare, nuova occupazione. Ma il rischio è che l’economia del flusso trasformi un luogo identitario in uno spazio replicabile, dove il visitatore ricorda le vetrine più delle pietre, e fatica a distinguere quel luogo da molte altre città del mondo.

Lo stesso accade ad esempio negli aeroporti, spazi nati per il transito, dove solo in rari casi si tenta di introdurre elementi di memoria storica e culturale. Nella maggior parte dei casi il passaggio è veloce, neutro, standardizzato eppure, anche in questi spazi, sarebbe possibile lasciare un segno, un frammento di identità, una traccia del luogo attraversato.

Il rischio, quando il No Place diventa dominante, è che anche i luoghi nati per essere abitati perdano la loro anima, e che chi li vive finisca per non riconoscersi più nello spazio che lo circonda.

Riequilibrare l’economia No Place significa ripensare il rapporto tra consumo e sensorialità, tra emozione e comunità, tra mobilità e sostenibilità, tra libertà e radicamento. Significa riconoscere che il valore non nasce solo dal movimento, ma anche dal senso. Perché un’economia senza luogo è, inevitabilmente, un’economia senza domani.

“Che i nostri passi siano liberi, ma non senza terra.

Che il movimento non cancelli la memoria e la velocità non dimentichi la cura.

Doniamoci radici profonde per attraversare il mondo senza perderci.”