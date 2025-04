L’economia, una grande commedia senza prove generali. E il pubblico non sa di esserne protagonista

di Annamaria Spina

Lo ammetto: non riesco più a leggere i grafici come semplici curve, i PIL come numeri sterili, i mercati come entità fredde. L’economia internazionale, oggi più che mai, mi appare per quello che realmente è: una mastodontica opera teatrale in atto unico, senza prove generali e con un pubblico che, suo malgrado, è anche protagonista.

Le luci si sono accese su un palcoscenico fragile, sospeso tra i riflettori di una tecnologia impaziente, i cori spezzati di guerre commerciali, i monologhi dei leader mondiali che si alternano tra tragedie e farsa. I sipari? Strappati. Le scenografie? Digitali e cangianti. Gli attori? Tutti noi, mentre i registi…ancora si cercano.

Ho deciso di scrivere questo articolo perché non possiamo più raccontare l’economia con i suoi paradigmi. Non ci basta più un’analisi. Abbiamo bisogno di una narrazione che svegli. E allora eccoci qui: seduti nella platea dell’anno 2025, mentre l’economia recita la sua parte più delicata. Non è più la lotta tra capitalismo e socialismo, tra Est e Ovest, tra Wall Street e il resto del mondo. È uno scontro interiore, quasi shakespeariano, tra ciò che l’economia potrebbe essere e ciò che ancora fatica a diventare. Immaginiamo virtualmente un Atto Primo, dove le banche centrali sono diventate gli stregoni moderni: stampano, iniettano, controllano. Ma la magia ha perso potere. L’inflazione è un fantasma che ride tra le quinte, la disuguaglianza un tenore che canta da solo, senza orchestra. La crescita? Un’attrice stanca, truccata male, che continua a ripetere battute scritte in un’altra epoca. Ma mentre tutto questo accade, Donald Trump, ha dichiarato che i dazi imposti al resto del mondo non sono stati sufficienti e che l’America deve continuare a proteggere le proprie industrie con politiche ancora più dure. “L’America è stata usata per troppo tempo e le guerre commerciali sono l’unico modo per riprendere il controllo”, ha affermato Trump, suggerendo che una nuova ondata di dazi è necessaria per recuperare ciò che considera il “perduto dominio economico” degli Stati Uniti.

Ipotizzo, adesso, un Secondo Atto, dove l’Etica entra in scena, ma fuori copione. Da Davos a Jakarta, da Cape Town a San Francisco, le platee chiedono una nuova sceneggiatura: etica, sostenibile, giusta, partecipata. Ma il copione è pieno di note a margine: greenwashing, finanza d’impatto che impatta poco, responsabilità sociale scritta in corsivo e mai in grassetto. L’etica economica non ha ancora un microfono stabile. E mentre si cerca un nuovo equilibrio, Elon Musk, che ha sempre cavalcato l’onda dell’innovazione e del capitalismo liberista, dal canto suo afferma che “la regolamentazione dei mercati deve essere minima, se non nulla”, sostenendo che l’innovazione prospera solo in un ambiente di completa libertà economica, dove l’ingegno umano può sfidare le convenzioni. Tuttavia, il suo approccio alla sostenibilità e l’etica ha sollevato interrogativi: è possibile coniugare il suo spirito pioneristico con una vera trasformazione etica dei modelli produttivi?

Immagino, ora, un Terzo Atto, dove l’intelligenza artificiale danza come un ballerino futurista. Le criptovalute si presentano come comparse ribelli, a volte eroi, a volte sabotatori. Gli algoritmi sono gli autori occulti della scena, ma non sempre conoscono il senso del finale. La regia è contesa: chi guida questa trasformazione? E per chi? Nel frattempo, la Cina gioca una partita separata. Se negli ultimi anni si è limitata a rispondere a tono alle politiche commerciali di Trump, adesso la sua posizione si è evoluta: il gigante asiatico ha lanciato un’iniziativa “Made in Cina 2025”, con l’obiettivo di dominare le tecnologie emergenti e i settori ad alta crescita, come l’intelligenza artificiale, la robotica e le energie rinnovabili. Pechino ha dichiarato di volere ridurre la dipendenza dalle tecnologie straniere, e la risposta all’accusa di Trump di essere un “nemico” è stata una serie di riforme interne per accelerare l’autosufficienza, me i dazi americani si traducono in una spinta maggiore verso l’innovazione domestica.

Non so bene se definire quest’ultimo scenario un epilogo o un nuovo inizio ma mi piace pensare ad una “trama” riscritta da uno spettatore. Oggi non possiamo più permetterci di essere un “pubblico passivo”. L’economia internazionale non è più un’opera da guardare in silenzio. È un testo aperto, una drammaturgia collettiva che possiamo, dobbiamo correggere. Non bastano gli economisti. Servono “Poeti dell’impresa”, “Filosofi del capitale”, “Artigiani del Valore”, “Sceneggiatori del domani”.

Scrivo questo articolo per “chiamare” a raccolta chi crede ancora che l’economia possa essere “Bellezza”, e non solo efficienza. Che la Ricchezza si possa misurare in futuro e non solo in margine. Che la Finanza possa essere Voce Etica.

Il sipario non è ancora calato. L’Opera più importante della storia è ancora in scena. Cosa vogliamo essere? Attori, spettatori o autori? La vera domanda, però, è un’altra : come scriveremo il nostro futuro? Non c’è più tempo per i compromessi, per l’attesa che le risposte vengano da chi ha sempre governato il palco. La stella polare, che guiderà i prossimi decenni, sarà’ l’equilibrio tra la libertà del mercato e la responsabilità collettiva. Le nostre decisioni oggi non definiranno solo l’economia di domani, ma scriveranno il capitolo finale di un’era. E quel capitolo, sarà scritto non con l’inchiostro delle decisioni, ma con il sangue della nostra responsabilità. Siamo gli unici autori, e dobbiamo decidere se vogliamo continuare a recitare il copione di un sistema che si sta sgretolando, o se siamo pronti a riscrivere l’opera più grande che l’umanità abbia mai visto: un’economia Etica, sostenibile, giusta e, soprattutto, universale.

“ Il futuro dell’Economia non è scritto nelle stelle, ma nelle nostre scelte”.