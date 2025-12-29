L’economista come astrofisico

di Annamaria Spina

Per comprendere davvero l’economia contemporanea non basta più leggere bilanci, tassi e report trimestrali, occorre cambiare punto di osservazione. Occorre guardare i mercati come un astrofisico guarda l’universo, sapendo che ciò che è visibile è solo una minima parte di ciò che governa il sistema e che le forze più decisive sono spesso quelle che non compaiono nei numeri.

L’economia, infatti, non si esaurisce nei dati misurabili né nei grafici lineari, è attraversata da correnti profonde, da campi di attrazione silenziosi, da dinamiche che orientano imprese e mercati senza mai emergere esplicitamente nei risultati contabili. In questo senso, non è soltanto scienza della scelta e del capitale… è un universo da esplorare, complesso e stratificato, fatto di vuoti, energie oscure e leggi intangibili.

L’economista diventa quindi un astrofisico del denaro, un navigatore dell’invisibile, un interprete delle deformazioni e delle accelerazioni prodotte da ciò che non si vede.

Così come l’astrofisico studia la materia oscura attraverso la sua influenza sulla luce delle galassie, l’economista deve osservare ciò che non appare nei bilanci ma che altera profondamente la realtà economica. Fiducia, aspettative collettive, reputazione, norme sociali… queste sono le “materie oscure” dei mercati.

Esse non lasciano tracce dirette, ma curvano le traiettorie di imprese, capitali e investimenti. I mercati sono dunque un cielo complesso, popolato da stelle visibili, dati, indicatori e da galassie invisibili… le forze oscure che guidano i comportamenti e la stabilità del sistema. Ignorarle significa procedere alla cieca.

Come l’astrofisico utilizza telescopi, satelliti e simulazioni cosmologiche per dedurre ciò che non è osservabile direttamente, così l’economista è chiamato a sviluppare strumenti concettuali e metodologici capaci di leggere l’intangibile. Non si tratta di misurare di più, ma di osservare meglio, analizzare i flussi indiretti, cogliere le deviazioni di mercato, riconoscere anomalie nei prezzi e shock inattesi che segnalano movimenti profondi del sistema.

A questo si affiancano le simulazioni di scenario e il test di ipotesi fondate sui comportamenti sociali e culturali. È qui che l’economista impara a interpretare i segnali deboli, quei piccoli indizi che spesso precedono i grandi crolli o le improvvise accelerazioni dei mercati.

Ogni misura, ogni osservazione, diventa così una lente attraverso cui rivelare la struttura intangibile dei sistemi economici, quella trama invisibile che ne orienta l’evoluzione prima ancora che i numeri ne registrino gli effetti.

È in questo spazio che si colloca ciò che la noetica prova a nominare, non una scienza dei numeri, ma dell’origine del senso. Non ciò che viene misurato, ma ciò che precede la misura. Prima dei dati esiste l’informazione, prima delle decisioni esiste un orientamento interiore, una trama invisibile di percezioni, convinzioni, attese condivise. È lì che prende forma l’idea di ciò che è possibile, di ciò che appare desiderabile o, al contrario, di ciò che viene temuto.

I mercati non si muovono solo quando cambiano i fondamentali, ma quando muta l’immagine del futuro che li abita. Quando una collettività inizia a vedere opportunità dove prima vedeva rischio, o pericolo dove prima intravedeva stabilità. È in questo passaggio silenzioso, ancora privo di numeri ma già carico di significato, che l’economia inizia a trasformarsi.

Come la gravità tiene insieme l’universo, così la fiducia, le aspettative e le reti informali sorreggono l’economia. Sono leggi invisibili, difficili da formalizzare, ma determinanti. La fiducia può accelerare gli investimenti come l’energia oscura accelera l’espansione cosmica. La reputazione curva i percorsi decisionali come la massa curva lo spazio-tempo. Il rischio percepito crea effetti gravitazionali in grado di paralizzare interi settori.

L’economista-astrofisico non è chiamato a dominare l’incertezza ma ad assumersene la responsabilità. In un sistema complesso, dove non ogni variabile è conoscibile, l’illusione del controllo totale diventa essa stessa un fattore di rischio. Riconoscere i campi intangibili che deformano il sistema significa scegliere consapevolmente come orientare le decisioni, accettando che precisione ed eleganza non nascano dalla certezza, ma dalla capacità di leggere ciò che ancora non ha forma.

Guardare l’economia come un astrofisico significa mutare il ruolo dell’economista, da semplice analista di dati a navigatore dell’intangibile, interprete dei fenomeni nascosti, custode delle leggi non dichiarate.

Significa riconoscere che ciò che si vede è solo superficie e che l’essenza del valore, del rischio e della crescita risiede in ciò che non appare ma agisce.

L’economista-astrofisico osserva, deduce e guida, sa che la vera materia dell’economia è oscura, imponderabile, invisibile eppure fondante. Solo chi sa leggere questo cielo nascosto può comprendere l’universo complesso e fragile in cui il denaro, la fiducia e il valore prendono forma.

Non basta guardare ciò che è palesemente tangibile, la vera economia si muove dove la luce non arriva e solo chi osa scrutare l’oscurità può scorgere il futuro dei mercati.

Ogni decisione presa senza considerare le forze non visibili è come lanciare un satellite nello spazio senza calcolare il campo gravitazionale delle galassie vicine… il pericolo di deragliare è inevitabile.

Eppure, mentre l’astrofisico sa che l’universo è in gran parte invisibile, l’economista spesso si ostina a credere che ciò che non compare nei numeri non conti.

L’invisibile non è vuoto, non è assenza… è fondamento.