L’economista Mervyn King riceve il Premio Bancor dell’Associazione Guido Carli. La lectio magistralis

Premiare le personalità eccellenti nel mondo economico-finanziario riconoscendo competenza, integrità e trasparenza: è l’obiettivo del Premio Bancor, istituito nel 2022 dall’Associazione Guido Carli con il patrocinio di Banca Ifis. Un riconoscimento che è stato conferito ieri, giovedì 24 novembre, a Lord Mervyn King, economista, accademico e banchiere britannico, già governatore della Bank of England, nell’evento che si è svolto a Roma, nella storica cornice di Galleria Doria Pamphilj. Alla premiazione sono intervenuti Federico Carli, Presidente dell’Associazione Guido Carli ed Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis, alla presenza del Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, e del Presidente Consob, Paolo Savona, che ha pronunciato la motivazione del premio. Nel corso dell’evento, moderato da Lucia Annunziata, Lord Mervyn King ha tenuto una lectio magistralis intitolata “The Great Repricing: Central Banks and the World Economy”.

“L’esempio del civil servant Mervyn King dimostra che non è mai vano il tempo dedicato ad alimentare quella spinta morale, che ci faccia considerare l’impegno di servire il proprio Paese, la propria istituzione, la propria azienda, soprattutto nei confronti delle sfide difficili, come un irrinunciabile dovere – ha commentato Federico Carli, Presidente dell’Associazione Guido Carli –. “Il Premio Bancor ci riporta alla mente una celebre frase di Guglielmo Orange: ‘non occorre sperare per intraprendere, non occorre riuscire per perseverare’. Bancor (Guido Carli) intervistato da Bancor (Eugenio Scalfari) concluse la famosa intervista sul capitalismo italiano con queste parole: ‘il mio pessimismo non mi porta a fuggire il mio tempo. Anzi, devo ammettere d’esser lieto che questo sia il mio tempo. In tempi stagnanti mi sarei forse sentito meno angosciato ma più inutile’. Questo insegnamento è vivo ancora oggi, e con il Premio Bancor ci muoviamo lungo questo cammino”.“Siamo onorati di affiancare l’Associazione Guido Carli in questo importante riconoscimento che celebra i più autorevoli economisti internazionali nel ricordo di Guido Carli, una delle personalità più influenti del panorama finanziario internazionale del Novecento – ha commentato Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis –. “A quasi trent’anni dalla sua scomparsa, la sua figura rappresenta ancora oggi un fulgido esempio per il ruolo che, come banchiere ed accademico, ha avuto nel guidare il Paese attraverso la complessa fase della Ricostruzione. Questo Premio ci ricorda che è sempre possibile affrontare le sfide che il presente ci pone, attraverso una metodologia attenta e precisa, di studio e analisi del presente. Un approccio fondato sull’etica nell’agire e la razionalità del pensiero in grado di indirizzare la nostra posizione nel futuro che desideriamo, sia dal punto di vista economico che dello sviluppo di una solida agenda sociale”.

Il Premio Bancor

Il Premio Bancor si ispira – nel nome e nei valori – al termine “Bancor” utilizzato nel 1944 dall’economista John Maynard Keynes, in occasione degli accordi di Bretton Woods, quando i principali Paesi del mondo si preparavano a chiudere la drammatica vicenda della guerra, provando a disegnare un assetto nuovo di relazioni internazionali che evitasse il ripetersi degli orrori che avevano caratterizzato la prima metà degli anni Quaranta del ‘900. Bancor era la soluzione proposta dall’economista: una valuta sovranazionale governata dalla razionalità degli uomini per sottrarre le prospettive di sviluppo dell’intera comunità delle Nazioni all’arbitrio di una sola potenza egemone.

La proposta rimase un’utopia valutaria. Il termine Bancor non venne mai più utilizzato fino al 30 maggio 1971 quando comparve per la prima volta sull’Espresso come firma enigmatica. Uno pseudonimo che, in poco tempo, si trasformò in un successo editoriale. Gli interventi di Bancor furono attesi da economisti, politici e banchieri con crescente interesse, riportati dalla stampa estera, commentati all’università, dibattuti nel corso di alti consessi monetari internazionali e perfino oggetto di interrogazioni parlamentari.

L’articolo d’esordio si intitolava “Tempesta in arrivo”. Oggetto dell’analisi era proprio l’ordine monetario internazionale da cui il misterioso autore aveva tratto ispirazione per nascondere la sua identità. Bancor espresse giudizi, valutazioni e previsioni sulla crisi che stava attraversando il gold exchange standard che gli assicurarono una meritata fama: meno di tre mesi dopo, infatti, Nixon dichiarò l’inconvertibilità del dollaro in oro e il sistema sancito 27 anni prima a Bretton Woods si sgretolò.

Parecchi anni dopo l’ultimo intervento di Bancor, si scoprì che gli autori degli articoli erano Guido Carli ed Eugenio Scalfari. Ritrovando negli archivi la raccolta degli articoli di Bancor, nasce da parte di Federico Carli, Presidente dell’Associazione Guido Carli, l’idea di istituire il Premio Bancor, per recuperare lo spirito che sta dietro una parola tanto ricca di suggestioni. Sulla scia segnata da Bancor, l’intento del Premio è quello di dare vita ad una riflessione sui problemi che stiamo attraversando, dalla quale possa ricavarsi una bussola utile per tracciare una rotta che conduca fuori del labirinto: ogni epoca presenta le proprie difficoltà, ma la storia insegna che, confidando nella razionalità e nell’ingegno dell’uomo, è sempre possibile trovare la strada per superare gli ostacoli.

LAUDATIO A LORD KING OF LOTHBURY (Paolo Savona, presidente della Consob)

Mervyn King è nato nel 1948 a Chesham in Inghilterra, figlio di un impiegato delle ferrovie. I grandi meriti personali e il loro pieno riconoscimento nel “sistema del merito” del Regno Unito gli consentono di ottenere una borsa di studio al King’s College di Cambridge, dove si laurea in Economia nel 1969; diventa Professore alla London School of Economics e si specializza nello studio del sistema fiscale britannico, attirando l’attenzione di John Hicks e Alan Walters, che lo segnalano a Margaret Thatcher.

Nel 1990 King è nominato non-executive director della Bank of England (BoE); ne diventa capo economista e direttore esecutivo nel 1991. Affronta le problematiche monetarie e finanziarie con un moderato approccio di ispirazione keynesiana. Sottolinea l’esigenza di seguire gli impulsi inflazionistici orientandosi a quello che venne definito “targeting monetario”, ma applicato in modo non dogmatico e flessibile.

L’esperienza da Governatore e Presidente del Monetary Policy Committee durata 10 anni (2003-2013) plasma una sua posizione rigorosa sotto il profilo analitico e, al contempo, equilibrata nelle scelte politiche. Il Partito Laburista, che va al potere nel 1997, rafforza il suo ruolo, dando alla BoE la libertà di fissare i tassi di interesse di policy con l’obiettivo di un controllo “soffice” dell’inflazione, lontano dalle posizioni rigide dell’approccio monetarista.

Al termine del mandato di Governatore la Regina Elisabetta II nomina Mervyn King membro della Camera dei Lord.

Gli studi lo portano a un esame critico dei modelli econometrici di previsione seguiti dalle banche centrali e di quelli collegati ai paradigmi di equilibrio economico generale (Arrow–Debreu). Si sofferma in particolare sui concetti logici ed epistemologici delle probabilità e dell’utilizzo che ne viene fatto e si stacca da quella che era diventata la conventional wisdom di misurare qualsiasi evento con probabilità frequentiste e/o bayesiane. Cerca di riaffermare viceversa gli approcci maturati sulle due sponde dell’Atlantico da parte di Keynes e di Knight su probabilità e incertezza, scritti nel 1921.

Nel settembre 2007 si manifesta la Grande Crisi Finanziaria collegata ai mercati ipotecari. Sulla base degli Accordi di Basilea decisi lo stesso anno era entrato in vigore a livello mondiale il nuovo sistema di ponderazione per il rischio delle banche. I pesi erano tuttavia basati su calcoli di probabilità fondati su ipotesi di stazionarietà e di ergodicità delle serie stocastiche di riferimento. Queste ipotesi erano state fortemente criticate non solo da Keynes e Knight, ma da molti altri importanti economisti, tra i quali John Hicks, inducendo King a giudicarle, con evidente amarezza, fallimentari, condannandone l’uso da parte dei regolatori. Sulla base di questi modelli, la Northern Rock aveva annunciato che era la banca meglio capitalizzata del Regno Unito e indotto a restituire agli azionisti parte del capitale ritenuto in eccesso. I pesi assegnati dai regolatori di Basilea ipotizzavano che i prestiti ipotecari fossero tra gli attivi più sicuri in cui la banca poteva investire, ma i dati non ponderati mostravano che le passività di quella banca erano 80 volte l’equity capital!

King non era stato il solo a comprendere i rischi che la nuova regolazione implicava. Come egli stesso ricorda, già nel 2005, nella riunione di Jackson Hole, Raghuram Rajan – allora capoeconomista del FMI e successivamente Governatore delle Reserve Bank of India – aveva sostenuto che la deregolazione finanziaria e le ponderazioni di Basilea avevano accresciuto l’incentivo a prendere in realtà rischi maggiori che non venivano completamente compresi. Il consenso era invece andato alle tesi di Alan Greenspan, in base alle quali un fondamentale contributo alla migliore allocazione del rischio era venuto dalla cartolarizzazione dei prestiti bancari, dei crediti, dei mutui e delle ipoteche. Greenspan chiese successivamente scusa al Congresso Americano per l’errore compiuto.

Soprattutto da quella esperienza nasce il lavoro di King intitolato The end of Alchemy (2016), definendo alchemico il comportamento delle banche che ha condotto alla crisi finanziaria globale. Nel suo significato letterale alchimia significa fondere insieme varie sostanze per ottenerne una più pregiata, come fu per la ricerca dell’oro “chimico” nel Medioevo e, ai giorni nostri, dell’equivalente delle cryptocurrency, definito l’oro “virtuale”. Con “alchimia bancaria” King intende la ricerca di profitti attraverso l’espansione della raccolta a breve termine e il suo investimento a lunga, coprendo i rischi (soprattutto dei mutui ipotecari subprime) con derivati il cui valore di mercato presuppone la conoscenza a priori della forma matematica della loro entità (la formula Black-Scholes-Merton, che rivelò presto la sua debolezza euristica). La fine dell’alchimia medioevale coincise con l’affermazione del metodo scientifico nella ricerca, che solo in minima parte ha interessato il miglioramento delle gestioni bancarie e finanziarie dopo la crisi del 2007.

Il tema metodologico trova una più matura e ampia riflessione nel libro Radical Uncertainty (2020), scritto da King con John Kay, un economista con il quale aveva intrattenuto una lunga collaborazione. Di particolare rilevanza è l’analisi critica degli assiomi delle scelte in condizioni di incertezza. Viene posto in discussione l’approccio di Von Neumann–Morgenstern, rivisitato anche sulla base dei contributi di Savage, giungendo alla conclusione che la radice dell’errore è nell’incomprensione di cosa sia la razionalità umana, che ignora l’esistenza di disequilibri innati nelle vicende economiche e sociali, come testimonia l’ipotesi presa a base dei modelli predittivi usati, che i mercati tendano spontaneamente all’equilibrio. Questa irrazionalità è differente dai cigni neri di Taleb, perché i disequilibri maturano nel tempo e potrebbero essere individuati e prevenuti con metodi scientifici migliori, come evidenzia la crisi in corso per il mercato delle cryptocurrency.

Fa parte della eredità culturale di King, particolarmente utile ai nostri giorni, la Conferenza che ha tenuto nel 2021 all’Institute of International Monetary Research intitolata “La politica monetaria di fronte alla nuova ondata di inflazione”, dove spiega gli errori dovuti agli eccessi delle politiche di Quantitative Easing (QE) che le banche sono state incapaci di investire, creando una condizione di monetary overhang che ha indotto un suo riassorbimento per contrastare le pressioni inflazionistiche. Egli sottolinea che il problema dell’inflazione è destinato a rimanere una sfida rilevante nei prossimi anni, perché è in corso una riallocazione significativa delle risorse nell’economia internazionale, che implica forti cambiamenti nei prezzi e nei salari relativi. Il ritorno a un’inflazione al 2 per cento è un obiettivo importante e desiderabile, ma non è facilmente, né opportunamente ottenibile con un rapido passaggio dal QE al QT (Quantitative Tightening) o, come si dice ai giorni nostri, con la “normalizzazione” delle politiche monetarie. Questi concetti sono espressi mirabilmente e sinteticamente in questa citazione:

Le conseguenze nell’economia di una riallocazione delle risorse da settori meno profittevoli a quelli che lo sono di più, non sono di norma presenti nei modelli usati dalla politica monetaria. Le credenze che tali modelli inducono hanno danneggiato la credibilità delle banche centrali, come testimoniano le dichiarazioni sui problemi incontrati da molte banche centrali nell’anno passato. In assenza di una svolta intellettuale, si continuerà a fare così e, di conseguenze, le crisi continueranno.

Queste sono solo alcune delle motivazioni che hanno indotto ad assegnare a Mervyn King, il primo premio Bancor, intestato all’idea di Keynes, sempre valida, di una moneta unica per un mercato veramente globale, che fu respinta nel 1944 da egoismi nazionali e sottovalutazione delle conseguenze legate al funzionamento non regolato a livello internazionale degli scambi monetari e della finanza.

Come ci ha ricordato Federico Carli, Bancor è stato lo pseudonimo usato da Guido Carli per esprimere concetti e idee che si scontravano con la common wisdom e da questa potevano essere soffocati. La stretta connessione venutasi a creare tra moneta e finanza tradizionali a seguito delle politiche di moneta abbondante e di tassi degli interessi nulli o negativi ha accentuato l’interesse per ogni forma di cryptocurrency e per l’attività che si svilupperà nel metaverso, imponendo l’integrazione di queste nuove realtà nell’analisi economica e quindi nella regolazione finanziaria. Il nuovo mondo digitale richiede un inquadramento teorico della moneta e della finanza che riprenda temi sviluppati da Mervyn King per riesaminare criticamente le principali scuole di pensiero tradizionali in materia: creazione e autogoverno della moneta, assegnazione alle autorità monetarie dell’esercizio indipendente di creazione della quantità di moneta e/o dei tassi di interesse o la fissazione di golden rules rigide di creazione monetaria, ovviamente in funzione della crescita reale, in un sistema dove la politica fiscale svolge un ruolo concomitante e rilevante.

La questione è oggi ulteriormente complicata dalle proposte di creazione di una moneta digitale pubblica. Se le Central Bank Digital Money facessero perdere la natura monetaria dei depositi bancari, la decentralized finance modificherebbe radicalmente gli assetti monetari e creditizi di vigilanza. Nonostante questa rilevante difficoltà di adattamento istituzionale, si dovrà passare dalla contabilità decentrata autocertificantesi, se l’Occidente intende stare al passo della necessaria ridefinizione del regime dei pagamenti degli scambi internazionali che riprenda le istanze mai sopite che hanno portato agli accordi imperfetti di Bretton Woods. Rainer Masera ha suggerito che il contesto tecnologico innovativo offra l’occasione per creare un digital bancor, forse è più appropriato dire un DLT-bancor.

In molti suoi scritti Lord King ha sottolineato che ciò richiede, a monte, il riesame di questioni fondamentali di linguaggio e di epistemologia, ripartendo dai concetti elaborati da Leibnitz nella sua Characteristica universalis. Su questi temi, insieme a colleghi e amici, stiamo riflettendo per organizzare incontri a livello internazionale che raccolgano le idee e i concetti sviluppati e in corso di evoluzione sulla linea degli stessi argomenti sviluppati da King, nella speranza di poter contare sul suo fondamentale contributo e … di avere il piacere di re-incontrarlo presto.

LA LECTIO MAGISTRALIS DI MERVYN KING

Il Grande Repricing: le banche centrali e l’economia mondiale

Signore e signori,

È un grande onore essere a Roma per ricevere il primo Premio Bancor Guido Carli. I banchieri centrali sono legati da un filo invisibile che abbraccia continenti e generazioni. Nelle sue memorie, Paul Volcker, Presidente della Federal Reserve dal 1979 al 1987, ha individuato tre verità di una società ben organizzata: prezzi stabili, finanza solida e buon governo. Guido Carli le incarnava tutte e tre. Purtroppo, oggi tutte e tre le cose scarseggiano. L’inflazione è passata dall’obiettivo del 2% a circa il 10%, il debito è oggi più alto di quanto non fosse prima della crisi finanziaria del 2008-09 e minaccia la stabilità finanziaria, e le democrazie sono più divise che mai. Molte economie industrializzate sembrano essere in una trappola di bassa crescita. Possiamo uscirne?

Credo che sia possibile, a patto che si abbandonino alcune delle idee sbagliate che hanno influenzato la politica economica degli ultimi anni. Le idee sono importanti, ma possono essere pericolose. Nel 1900, una guerra mondiale era impensabile perché l’integrazione economica aveva reso esorbitante il costo di un eventuale conflitto, eppure avvenne; negli anni ’30, la Grande Depressione prese piede perché l’ortodossia corrente era che la disoccupazione poteva essere curata tagliando i salari monetari; negli anni ’70, la convinzione di un compromesso permanente tra inflazione e disoccupazione fece sì che i governi si accontentassero di lasciare che l’inflazione aumentasse, finendo per essere sopraffatti dal costo del ritorno alla stabilità dei prezzi; infine, più di recente, negli anni ’10 di questo secolo, gli economisti e le banche centrali erano fiduciosi che l’inflazione sarebbe rimasta bassa perché determinata da un obiettivo ufficiale d’inflazione. Dei tassi d’interesse eccezionalmente bassi, sia nominali che reali, erano considerati una nuova normalità. Dobbiamo uscire da questa mentalità. Come Presidente dell’Università LUISS dal 1978 fino alla sua morte nel 1993, Guido Carli aveva compreso il significato delle parole di John Maynard Keynes (dalla prefazione a The General Theory): “La difficoltà non sta nell’adottare nuove idee, ma nel liberarsi di quelle vecchie”.

Nella mia conferenza di questa sera, farò riferimento a tre punti. In primo luogo, la correzione a lungo attesa dei tassi d’interesse mai così bassi è ora in corso e porterà a una revisione dei prezzi di tutti gli asset, finanziari e reali. Lo chiamerò il Grande Repricing. In secondo luogo, gli errori di politica monetaria che hanno portato ai tassi d’inflazione più elevati degli ultimi cinquant’anni sono il prodotto di errori intellettuali nei modelli d’inflazione utilizzati dal mondo accademico e dalle banche centrali. In terzo luogo, anche se il Grande Repricing comporterà un percorso accidentato per l’economia mondiale nei prossimi anni, il vantaggio di non cercare di resistere a un aumento dei tassi d’interesse a lungo termine sarà l’opportunità di tornare a tassi di crescita della produttività vicini a quelli del ventesimo secolo.

Il Grande Repricing

Dopo trent’anni di calo dei tassi d’interesse nominali e reali a lungo termine, i tassi d’interesse stanno risalendo. Di conseguenza, si è innescato un processo di revisione dei prezzi di tutti gli asset reali e finanziari. Dopo la Grande Moderazione, la Grande Crisi Finanziaria, la Grande Recessione e la Grande Stagnazione, stiamo assistendo al Grande Repricing. I prezzi degli asset sono già in calo. L’era dei tassi d’interesse bassi potrebbe essere finita.

Dal 1990 circa, con la caduta del muro di Berlino e l’ingresso della Cina e dei paesi ex comunisti nel sistema commerciale mondiale, i tassi d’interesse a lungo termine hanno registrato una tendenza al ribasso. Il grafico 1 mostra i rendimenti delle obbligazioni a 10 anni negli Stati Uniti dal 1990 alla fine del 2021. Nonostante alcune fluttuazioni cicliche, i tassi d’interesse a lungo termine sono scesi costantemente da circa l’8% a circa l’1% all’anno. E nell’ultimo decennio i tassi d’interesse a breve termine fissati dalle banche centrali sono scesi a livelli prossimi o addirittura inferiori allo zero. L’incapacità dei governi e delle banche centrali di generare una crescita economica come quella a cui eravamo abituati prima della crisi finanziaria ha fatto sì che il mondo industrializzato fosse bloccato in una trappola di bassa crescita con tassi d’interesse insostenibilmente bassi. Era opinione diffusa e prevalente che i tassi d’interesse sarebbero rimasti indefinitamente molto più bassi che in passato. Si riteneva che il cosiddetto “tasso d’interesse naturale” si fosse ridotto significativamente e sono state addotte diverse brillanti argomentazioni per spiegarne il motivo. L’inadeguatezza della domanda rispetto all’offerta ha fatto rinascere l’interesse per la stagnazione di lungo periodo.

Ma la pandemia globale ha dato un forte scossone a questa valutazione. A seguito di una forte riduzione dell’offerta potenziale, dovuta alle misure adottate per prevenire la diffusione della Covid, le banche centrali di tutto il mondo industrializzato hanno deciso di espandere la domanda con un consistente programma di emissione di moneta attraverso il quantitative easing. I tassi di crescita della massa monetaria hanno subito una rapida accelerazione, raggiungendo nel caso degli Stati Uniti i livelli più alti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ora la domanda di moneta supera l’offerta valutata al livello di prezzi corrente (aumentato dell’obiettivo d’inflazione). Il risultato inevitabile è stato un aumento dell’inflazione al di sopra dell’obiettivo.

La risposta tardiva delle banche centrali per riportare l’inflazione all’obiettivo del 2% ha portato a un aumento dei tassi d’interesse a breve termine. Questo è stato il fattore scatenante che ha fatto capire ai mercati che i tassi d’interesse sarebbero saliti e sarebbero rimasti più alti per un po’ di tempo. I mercati si sono gradualmente resi conto che lo slancio dell’inflazione era tutt’altro che transitorio e che avrebbe comportato una significativa stretta monetaria. I tassi d’interesse a lungo termine hanno iniziato a salire. Nel corso del 2022, i rendimenti delle obbligazioni a 10 anni sono aumentati in modo piuttosto marcato. Il grafico 2 mostra che i rendimenti delle obbligazioni decennali statunitensi sono passati dall’1,5% di inizio anno all’attuale 4% circa.

Il grafico 3 aggiunge il rendimento delle obbligazioni a 10 anni del Regno Unito a quello degli Stati Uniti. I tassi d’interesse a lungo termine sono aumentati sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti nel corso del 2022 a un ritmo molto simile, nonostante la parentesi di soli 44 giorni durante la sfortunata amministrazione Truss. Il grafico 4 aggiunge il rendimento obbligazionario dell’Italia. L’andamento dei tassi d’interesse a lungo termine è stato piuttosto simile in tutte le principali economie nel corso di quest’anno. Ciò è dovuto in parte al fatto che l’inflazione è aumentata in tutte queste economie e in parte al fatto che il forte aumento del rapporto tra debito nazionale e reddito nazionale in seguito alla pandemia ha fatto salire i tassi d’interesse reali. Nel corso dell’anno i tassi reali sono passati da essere chiaramente negativi a livelli positivi che non si vedevano dalla crisi finanziaria di oltre un decennio fa.

Va notato che il rendimento delle obbligazioni in Italia è vicino a quello degli Stati Uniti, che a sua volta è più alto di quello del Regno Unito, e lo è stato praticamente per tutto il 2022. In parte, ciò riflette l’apprezzamento del 20% del tasso di cambio del dollaro ponderato per il volume degli scambi, che crea una certa preoccupazione per il fatto che il dollaro potrebbe tornare a scendere rispetto alle altre principali valute nei prossimi anni.

L’aumento dei rendimenti obbligazionari ha avuto come conseguenza un calo dei prezzi delle obbligazioni. Ma il repricing non si è limitato alle obbligazioni. Anche i prezzi delle case cominciano a risentirne. E i mercati azionari sono scesi nel corso dell’anno. L’S&P 500 è sceso del 17,5% dall’inizio dell’anno. Nello stesso periodo, il FTSE 250 è sceso del 19%. I prezzi delle azioni europee, misurati dall’Euro Stoxx 50, sono scesi del 10%.

Questo repricing è la logica conseguenza di un aumento dei tassi d’interesse nominali e reali a lungo termine a livelli più normali. Vorrei ora soffermarmi sull’aumento dell’inflazione che stiamo tutti subendo.

Gli errori intellettuali nei modelli d’inflazione

Gli errori di politica monetaria, uniti a un po’ di sfortuna, hanno portato ai tassi d’inflazione più alti da quasi mezzo secolo. Il grafico 5 mostra l’inflazione dei prezzi al consumo negli Stati Uniti, nell’area euro e nel Regno Unito nell’ultimo decennio. I tassi attuali sono del 7,7% negli Stati Uniti (in calo rispetto al picco del 9,1%), del 10,7% nell’area euro e dell’11,1% nel Regno Unito. Il forte aumento ha preceduto l’invasione russa dell’Ucraina. Le restrizioni in risposta al Covid-19 hanno portato a un forte calo dell’offerta potenziale, che si pensava fosse per lo più temporaneo. Curiosamente, le autorità, e in particolare le banche centrali, hanno deciso di rispondere stimolando la domanda attraverso il quantitative easing (QE) che ha portato a un forte aumento del tasso di crescita della massa monetaria. Le azioni intraprese per affrontare la pandemia hanno ridotto la fornitura di beni e servizi. Le banche centrali hanno aumentato l’offerta di moneta. Questo ha ricreato l’antica ricetta dell’inflazione: troppo denaro a caccia di pochi beni.

La storia non è finita qui, perché l’invasione russa dell’Ucraina ha prodotto un enorme aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari, soprattutto in Europa. L’inflazione globale, secondo i numeri che ho appena citato, è aumentata più rapidamente dell’inflazione di fondo. Tuttavia, la componente interna dell’inflazione dei prezzi al consumo è significativa, come dimostra la diffusione dell’inflazione su un’ampia gamma di beni e servizi e gli aumenti salariali ben al di sopra del livello coerente con un obiettivo d’inflazione del 2%.

Nel corso del 2022, le banche centrali hanno smesso di stampare moneta attraverso il QE e hanno aumentato i tassi d’interesse a breve termine. Il risultato è che la crescita monetaria e la domanda nominale hanno smesso di crescere rapidamente. A tempo debito, non solo l’inflazione complessiva si ridurrà, in quanto gli effetti dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari si esauriranno su un orizzonte di dodici mesi, ma anche la componente interna dell’inflazione si ridurrà. In effetti, una risoluzione della guerra in Ucraina potrebbe significare che tra un anno i prezzi globali dell’energia e dei prodotti alimentari ridurrebbero l’inflazione, anziché contribuire ad aumentarla, provocando un crollo dell’inflazione complessiva, anche se l’inflazione generata a livello nazionale rimane al di sopra dell’obiettivo. La sfida per le banche centrali oggi è quella di concentrarsi sulla riduzione della componente interna dell’inflazione, visibile nella crescita dei salari generata da un mercato del lavoro rigido.

Sia l’errore iniziale di politica monetaria che la risposta tardiva delle banche centrali all’evidenza di pressioni inflazionistiche riflettono errori intellettuali nei modelli d’inflazione utilizzati nel mondo accademico e nelle banche centrali. Questi modelli si basano sull’idea che sia possibile spiegare l’inflazione senza alcun riferimento alla moneta. Ovviamente, un modello contenente solo variabili reali non può determinare l’inflazione. L’approccio adottato è stato quindi quello di ipotizzare che l’inflazione sia determinata dalle aspettative e che le aspettative siano determinate dall’obiettivo ufficiale d’inflazione, indipendentemente dagli sviluppi dell’economia. Di conseguenza, quei modelli si basavano sull’ipotesi che qualsiasi deviazione dell’inflazione dall’obiettivo dovesse essere “transitoria”, per usare l’espressione che ha tormentato le banche centrali quando l’inflazione stava chiaramente accelerando fino a superare l’obiettivo. Nel decennio successivo alla crisi finanziaria, nulla ha distolto le banche centrali dalla convinzione che fosse sufficiente dire “l’inflazione resterà bassa perché lo diciamo noi”. Ma le decisioni prese durante la pandemia hanno minato questa posizione. Perché gli operatori economici dovrebbero fidarsi delle previsioni delle banche centrali secondo cui l’inflazione tornerà a breve all’obiettivo del 2% quando è salita al 10%?

Conseguenze del Grande Repricing

La maggior parte delle economie avanzate sta affrontando, in misura maggiore o minore, quattro problemi interconnessi:

l’inflazione più alta da quasi mezzo secolo a questa parte, con un tasso d’inflazione intorno al 10% dopo un lungo periodo di bassa inflazione vicina all’obiettivo del 2%; una riduzione del nostro tenore di vita nazionale a causa di un movimento negativo dei termini commerciali che ha seguito l’aumento dei prezzi globali dell’energia e dei prodotti alimentari dopo l’invasione russa dell’Ucraina; un forte aumento del debito nazionale che stiamo lasciando in eredità ai nostri figli e nipoti; in Paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito, un basso tasso di risparmio nazionale e un ampio deficit delle partite correnti. Il Regno Unito si trova di fronte a una sfida particolare, con il tasso di risparmio nazionale più basso del G20 e un deficit delle partite correnti che quest’anno, secondo le proiezioni dell’FMI, dovrebbe sfiorare il 5% del PIL.

Non esistono soluzioni semplici a questi problemi. Molte analisi si concentrano sul costo a breve termine del Grande Repricing. Questo è comprensibile perché i prossimi due anni si preannunciano difficili, con una scarsa crescita economica (e una probabile recessione) e ulteriori aumenti dei tassi d’interesse. Ma il vantaggio del Grande Repricing è una valutazione più realistica di tutti gli asset finanziari e reali, e il ritorno del prezzo determinante in un’economia di mercato, ossia il tasso d’interesse reale, a un livello più coerente con i fondamenti economici degli incentivi al risparmio e all’investimento. Ciò consentirà una riallocazione delle risorse che è attesa da tempo.

Il continuo calo dei tassi d’interesse non ha ripristinato la crescita nel mondo industrializzato. Dalla crisi finanziaria le nostre economie stanno zoppicando. Si era affermata l’idea che un tasso d’interesse reale negativo di lungo periodo fosse un tasso “naturale” di equilibrio. È difficile conciliare questa visione con un concetto di incentivi di equilibrio al risparmio e all’allocazione degli investimenti. È probabile che le stime empiriche del “tasso d’interesse naturale” seguano con ritardo i tassi d’interesse effettivi, così come le stime del tasso di disoccupazione naturale negli ultimi cinquant’anni hanno seguito con ritardo il tasso di disoccupazione effettivo.

Si tratta di un problema di azione collettiva. Nessun paese era incentivato ad aumentare i tassi d’interesse da solo per sfuggire alla trappola della bassa crescita, in quanto ciò avrebbe probabilmente aumentato il tasso di cambio e aggravato il problema. L’uscita dalla trappola della bassa crescita comporta una riallocazione delle risorse da una componente della domanda a un’altra, da un settore a un altro e da un’impresa a un’altra. È sorprendente che, dalla crisi finanziaria, quando la trappola della bassa crescita è diventata evidente, il processo di riallocazione delle risorse dalle imprese con prestazioni scarse a quelle con prestazioni migliori abbia subito un forte rallentamento. Una ricerca condotta da Richard Davies su dati relativi alle imprese del Regno Unito ha documentato che il calo dello spostamento di manodopera e investimenti tra le imprese può spiegare una parte significativa del calo della crescita della produttività dopo la crisi finanziaria. Il suo obiettivo era quello di monitorare, azienda per azienda e anno per anno, chi entra, chi cresce, chi si riduce e chi esce. Quando i lavoratori si spostano da un’impresa all’altra per questi motivi, si parla di “riallocazione”. I dati del Regno Unito mostrano chiaramente un calo della riallocazione dopo la crisi finanziaria. In un singolo anno, il calo è modesto, da circa il 25% al 21%, ma cumulato su dieci anni l’effetto è di circa il 20% o più. Se i lavoratori si spostano da imprese meno produttive a imprese più produttive, la minore riallocazione osservata a livello d’impresa potrebbe avere ampie implicazioni per la produttività aggregata. Altri studi confermano il minore dinamismo delle principali economie industrializzate dopo la crisi finanziaria.

Se i tassi d’interesse a lungo termine dovessero restare più alti, il Grande Repricing potrebbe contribuire a invertire questa perdita di dinamismo. Ciò avverrà attraverso l’uscita delle imprese “zombie”, in quanto valutazioni di bilancio più realistiche impongono una ristrutturazione del debito che libera risorse sia di lavoro che d’investimento da destinare a imprese più produttive. Naturalmente, la ristrutturazione del debito che probabilmente seguirà l’aumento dei tassi d’interesse non si limiterà alle imprese “zombie”, ma comprenderà anche il debito sovrano e la leva finanziaria incorporata, e quindi nascosta, nel settore finanziario non bancario. È quindi probabile che assisteremo a un difficile periodo di adattamento. Ma i mercati e i governi devono adattarsi a tassi d’interesse più alti e più sostenibili. Le banche centrali non dovrebbero cercare di impedire il Grande Repricing. Un calo dei prezzi degli asset rispetto ai redditi nominali sarebbe uno sviluppo positivo. E questo, incoraggiando una riallocazione delle risorse, contribuirebbe a ripristinare i tassi di crescita della produttività che abbiamo sperimentato nel corso del ventesimo secolo.

Conclusioni

Vorrei provare a mettere insieme i miei tre principali argomenti. In primo luogo, sebbene vi sia una notevole incertezza, l’era dei tassi d’interesse in calo e insostenibilmente bassi sta probabilmente volgendo al termine. I rendimenti obbligazionari sono aumentati nel corso dell’anno e si sono avvicinati a livelli più coerenti con i fondamentali economici, anche se ancora inferiori alle medie storiche. Il risultato è stato un inevitabile repricing degli asset reali e finanziari, ossia il Grande Repricing, come l’ho definito. Non si tratta di un disastro. Nella misura in cui il calo del valore degli asset riflette una variazione del tasso di attualizzazione degli utili e dei dividendi futuri, piuttosto che una variazione dei flussi di rendimento futuri, l’impatto sul consumo potenziale dovrebbe essere limitato. Un buon esempio è dato dal fatto che molti regimi pensionistici che, secondo i loro calcoli attuariali, avrebbero dovuto affrontare ampi deficit, sono ora in attivo e quindi i contributi a tali regimi non dovranno aumentare così rapidamente come si temeva un tempo. Data l’enorme incertezza sull’impatto economico a lungo termine della pandemia e sui futuri prezzi dell’energia, non sarebbe saggio effettuare grandi aggiustamenti nei consumi, pubblici o privati, in risposta a un aumento dei tassi d’interesse a lungo termine.

In secondo luogo, la risposta delle banche centrali alla pandemia globale è stata erroneamente quella di rispondere al calo dell’offerta potenziale aumentando la domanda di moneta. Il risultato è stato un aumento dell’inflazione. Inoltre, l’errata convinzione che l’inflazione sarebbe sempre tornata all’obiettivo (per il sol fatto che le banche centrali avevano detto che l’avrebbe fatto) ha comportato che l’aumento dei tassi d’interesse necessario per riportare l’inflazione all’obiettivo fosse tardivo e lento. Di conseguenza, l’inflazione di fondo è ora ben al di sopra dell’obiettivo e gli aumenti salariali del settore privato non sono coerenti con un obiettivo d’inflazione del 2%. Questo è stato il fattore scatenante dell’aumento non solo dei tassi di riferimento delle banche centrali, ma anche dei rendimenti obbligazionari.

In terzo luogo, i tassi d’interesse eccessivamente bassi hanno contribuito al decennio di stagnazione dalla fine della crisi finanziaria. Quanto più a lungo sono rimasti bassi i tassi d’interesse, tanto più le risorse non si sono spostate dalle imprese a bassa produttività a quelle ad alta produttività e tanto più a lungo è persistita la trappola della bassa crescita della produttività. Il potenziale vantaggio del Grande Repricing è che le aziende “zombie” entreranno in un processo di ristrutturazione del debito che permetterà alle risorse di lavoro e d’investimento di fluire verso aziende più produttive, consentendo una riallocazione delle risorse che è la chiave per migliorare la produttività. Sarà il primo passo per uscire dalla trappola della bassa crescita dell’ultimo decennio.

Le nostre istituzioni si trovano di fronte a un compito poco invidiabile. L’inflazione è salita a livelli che nessuno si aspettava di vedere in un mondo di banche centrali indipendenti con obiettivi d’inflazione credibili. Riprendersi da una pandemia globale, che ha alterato la struttura delle nostre economie e dei mercati del lavoro e ha portato a un aumento del debito nazionale, è un compito reso più difficile dall’incertezza sulle prospettive di crescita future. Fino a che punto dovrebbe spingersi la stretta monetaria e fiscale? Ci sono rischi in entrambe le direzioni. In caso di risposta eccessiva, la pianificazione finanziaria delle famiglie e delle imprese sarà sconvolta da un forte aumento dei tassi d’interesse, soprattutto se accompagnato da un aumento delle tasse. In caso di risposta insufficiente, l’inflazione di fondo rimarrà ostinatamente alta anche se l’inflazione complessiva si ridurrà e la data in cui il rapporto tra debito nazionale e reddito nazionale inizierà a scendere si allontanerà in un futuro lontano.

Ma l’errore più grave sarebbe quello di utilizzare il probabile calo dell’inflazione complessiva entro il prossimo anno come scusa per non aumentare i tassi in misura sufficiente a riportare l’inflazione interna all’obiettivo. Sarebbe quindi un errore considerare la stretta fiscale come un sostituto della politica monetaria. La crescita della domanda totale di moneta è già rallentata in modo significativo nella maggior parte delle economie avanzate. Ma il problema è che gli errori politici del 2020 e del 2021, consentendo una ripresa dell’inflazione salariale, produrranno probabilmente una ripartizione sfavorevole tra le componenti inflazionistiche e reali della crescita della domanda nominale nei prossimi due anni. Una fine prematura della stretta monetaria necessaria a far scendere l’inflazione di fondo provocherebbe una recessione più prolungata del necessario. Ma le pressioni politiche sulle banche centrali spingeranno le stesse in questa direzione. I governi, preoccupati di come finanziare deficit di bilancio sempre elevati, vorranno evitare tassi d’interesse più alti e strette quantitative che aumentino i costi del servizio del debito; un esempio è la recente dichiarazione d’autunno del governo britannico. Saranno anche consapevoli dell’impatto elettorale sulle famiglie preoccupate per l’effetto dell’aumento dei tassi dei mutui. Queste pressioni rifletteranno non solo la predominanza fiscale, ma anche una più generale “predominanza dei prezzi degli asset”, in cui alle banche centrali sarà chiesto di resistere a un ritorno a tassi d’interesse più normali e a prezzi degli asset più bassi. Ma le banche centrali non dovrebbero cercare di indirizzare i tassi d’interesse a lungo termine o di sostenere i prezzi delle obbligazioni. Il loro ruolo è quello di raggiungere la stabilità dei prezzi.

La crisi finanziaria, un decennio di stagnazione, una pandemia globale e ora una guerra territoriale in Europa hanno minato tutte e tre le verità di Paul Volcker: prezzi stabili, finanza solida e buon governo. Il Grande Repricing seguirà senza dubbio un percorso accidentato e prima di tornare a una crescita sostenuta con prezzi stabili e finanze solide, dovremo trascorrere un po’ di tempo in purgatorio. Ma un futuro migliore ci attende.

L’idea diffusa che i bassi tassi d’interesse sono destinati a rimanere deve essere abbandonata a favore di una vecchia verità. Se troppa moneta va a caccia di pochi beni, l’inflazione che ne deriva non può essere frenata solo dalle parole della banca centrale. Oltre un decennio di tassi d’interesse vicini o inferiori allo zero non ha portato all’uscita dalla trappola della bassa crescita. Ci sono momenti, e questo è uno di quelli, in cui l’aumento dei tassi d’interesse è una notizia positiva e non negativa. Il Grande Repricing può essere l’inizio di un ritorno a una migliore allocazione delle risorse e a una crescita più rapida.

References

Cavalleri, Maria, Alice Eliet, Peter McAdam, Filippos Petroulakis, Ana Soares, Isabel Vansteenkiste (2019), “Concentration, market power and dynamism in the euro area”, ECB Discussion Paper 2253,

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2253~cf7b9d7539.en.pdf.

Davies (Richard (forthcoming), “Declining Responsiveness and Reallocation – Micro Data and The UK Productivity Puzzle”, LSE Discussion Paper, mimeo.

King, Mervyn (2016), The End of Alchemy, Little, Brown, London.

King, Mervyn (2021), “Monetary policy in a world of radical uncertainty”, Institute of International Monetary Research Public Lecture 2021, Economic Affairs, Vol. 42, Issue1, February 2022, pps. 2-12.

Volcker, Paul A. (2018), Keeping At It, Hachette Book Group, New York.