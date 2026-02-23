Lecornu ad Albertville per l’arrivo della bandiera olimpica

Tra i presenti Grospiron, presidente del comitato organizzatore

Albertville, 23 feb. (askanews) – Il primo ministro francese Sébastien Lecornu, in visita ad Albertville (nella Savoia) per l’arrivo della bandiera olimpica sulle Alpi francesi in vista dei Giochi del 2030, invita a “mettere da parte i detrattori” e chiede a tutti di stare “al proprio posto” per “realizzare l’evento nel 2030″.”Se sono venuto questo pomeriggio, è perché ci crediamo. Che le squadre cambino, cambieranno. Ci saranno altri governi da qui al 2030, ma c’è continuità nello Stato, continuità nelle promesse fatte, e semplicemente perché c’è continuità nel desiderio di avere successo e di realizzare al meglio i nostri desideri per il 2030″, ha dichiarato Lecornu. Tra i presenti anche Edgar Grospiron, ex campione olimpico e presidente del comitato organizzatore di Alpes 2030.”Sull’avventura olimpica, c’è molto da dire: questioni tecniche, di sicurezza, infrastrutturali, organizzative. In pratica, tutto”.