Lectio magistralis di Giovannini sulla modifica della Costituzione per uno sviluppo sostenibile

Lectio magistralis di Enrico Giovannini, professore dell’Università di Roma “Tor Vergata” e Direttore Scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – ASviS, su “La modifica della Costituzione italiana per uno sviluppo più sostenibile”, nell’ambito della Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2022-23 della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia. Il professor Giovannini ha ricevuto dal Rettore Pietrabissa il diploma di Dottorato di Ricerca ad Honorem in sviluppo sostenibile e cambiamento climatico.

Si tratta di una testimonianza preziosa che questo blog, da me coordinato insieme ad Antonella Rocca, ha pensato di raccogliere, tenuto conto anche del fatto che la rubrica si sta rivelando utilissima per il programma su “Le misure del domani per raggiungere gli obiettivi ONU sulla sostenibilità” del Corso di Laurea in Economia, Management e Sostenibilità (Laurea magistrale LM-77) dell’a.a. 2022-23 del Suor Orsola Benincasa.

Di seguito l’audio della Lectio magistralis tratto dal canale YouTube di ASviS Italia: