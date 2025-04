L’educazione alla sostenibilità al centro del Progetto Scuole E.ON

MILANO (ITALPRESS) – Diffondere una cultura basata sulla sostenibilità, le buone pratiche e i consumi consapevoli, per offrire gli strumenti e le conoscenze utili per affrontare le sfide del presente. Questo l’obiettivo del progetto Scuole E.ON, giunto alla tappa conclusiva dell’edizione 2024-2025 che ha coinvolto oltre 22.000 studenti provenienti da circa 900 scuole primarie e secondarie da 16 regioni d’Italia. I temi di quest’anno hanno riguardato l’importanza della biodiversità, il ripristino e la tutela della natura e le abitudini da adottare per la salvaguardia dei nostri ecosistemi.

