L’educazione finanziaria rafforza la coesione sociale

ROMA (ITALPRESS) – Cresce la preoccupazione degli italiani per il proprio futuro economico. È quanto emerge dalla ricerca “L’età d’argento tra benessere e precarietà”, realizzata da IPSOS e presentata durante l’assemblea pubblica annuale della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, creata da ABI nel 2014. In un’Italia che invecchia, dove gli over 65 rappresentano una fetta sempre più ampia della popolazione, è fondamentale interrogarsi sul rapporto tra denaro e dignità anche nella fase più matura della vita. Anche per questo l’educazione finanziaria non può più essere considerata un tema riservato agli addetti ai lavori. Va vista quindi come una competenza di cittadinanza, uno strumento per rafforzare la coesione sociale, non solo in chiave strettamente economica e con un ruolo importante anche da parte dell’Europa.

f20/sat/gsl