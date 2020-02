L’effetto del Coronavirus sul mercato dei gioielli in Campania

Nei prossimi mesi a venire ci sono moltissimi appuntamenti fieristici settoriali si inizia con Arezzo ad Aprile, Basilea fine Aprile inizio Maggio, Ginevra a seguire, Hong a Maggio e per finire infine last but not least JCK di Las Vegas.

Tutti eventi importantissimi del nostro settore orafo-argentiere e del lusso in particolare.

Un accavallamento di eventi di date che certamente e’ da valutare prima che ogni azienda e tutti noi operatori de settore della gioielleria, prendiamo in seria considerazione provvedendo ad una attenta analisi di mercato rivolta al conteggio del CoronaVirus.

L’effetto del coronavirus sul commercio globale del lusso e dei gioielli potrebbe peggiorare ed aggravarsi a breve tempo.

La diffusione del coronavirus in Cina oltre a provocare cambiamenti nel calendario globale delle fiere settoriali di gioielleria ha riportato un impatto negativo sulle vendite al dettaglio in Cina dei gioielli.

I rivenditori in Cina sono stati costretti a chiudere temporaneamente i negozi e centri commerciali, e gli spazi pubblici sono diventati città fantasma, cattedrali nel deserto.

Ma l’impatto del virus sull’industria della gioielleria potrebbe essere solo all’inizio.

Martedì, scorso gli organizzatori delle fiere di gioielli e gemme di Hong Kong hanno comunicato lo spostamento delle date dal 2 all’8 marzo al 18-21 maggio, citando la sicurezza e la salute delle persone coinvolte, come pure il gruppo Swatch ha annullato il suo evento Time to Move a Zurigo, originariamente previsto per fine febbraio, a causa della diffusione del virus.

La Bangkok Gems & Jewelry Fair, invece , in programma dal 25 al 29 febbraio, non ha cancellato o spostato le sue date e il sito web dell’organizzatore ha pubblicato una guida illustrata su come prevenire la potenziale diffusione del virus.

Il punto vendita indiano L’indù riferisce mercoledì che l’epidemia sta influenzando negativamente l’industria dei diamanti di Surat, “che si aspettava un picco di volumi a seguito del trattato commerciale Cina-Stati Uniti”.

La città importa gemme grezze ed esporta diamanti lucidati da e per Hong Kong e la Cina. Le esportazioni dovrebbero aumentare drasticamente nel primo trimestre, ma con Hong Kong in ferie forzate fino al 10 marzo e i voli a terra, l’industria dei diamanti di Surat sta soffrendo.

Fino al 37% -38% dei diamanti esportati a Hong Kong dall’India provengono da Surat, secondo l’articolo. Inoltre, una “maggioranza” delle esportazioni di diamanti lucidi e tagliati verso la Cina si sposta attraverso Hong Kong e ora.

Sul terreno in Cina, l’industria al dettaglio è paralizzata, la pandemia – avrà un effetto a catena sulla salute economica della nazione e sui viaggi e sul turismo globale

Secondo il WWD, la Hong Kong Retail Management Association, stima che nei 10 giorni tra il 24 gennaio e il 2 febbraio, “i rivenditori hanno registrato un calo delle vendite tra il 30 e il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”. Spendere in gioielli e regali preziosi, cosmetici e cura della persona, grandi magazzini, abbigliamento e calzature hanno registrato un calo delle vendite di oltre il 60% nel periodo di 10 giorni”, ha commentato Annie Yau Tse, Presidente della HKRMA .