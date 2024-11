Lega, campagna contro la violenza sulle donne: D’amore non si muore

“È necessario scendere in campo ogni giorno per ribadire con forza il no ad ogni forma di violenza sulle donne. Per questo abbiamo deciso di lanciare la campagna ‘D’amore non si muore’, con iniziative aperte a tutti coloro che sono disponibili a fare la propria parte con azioni concrete, al di là delle appartenenze e dei colori politici”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega al Consiglio regionale della Campania. “La campagna di informazione e sensibilizzazione contro una vera e propria emergenza – spiega Nappi – prevede incontri, l’allestimento di gazebo, dibattiti pubblici durante i quali ascolteremo storie di violenza ma anche di riscatto, con il racconto di chi è riuscita a liberarsi dall’orrore e con la sua testimonianza può aiutare le donne ancora in difficoltà, a fare altrettanto. Lo faremo a voce alta, gridando che ogni uomo che picchia, abusa o maltratta una donna fa schifo!”.