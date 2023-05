Lega, con Salvini l’ex assessore al Bilancio di Marigliano Alaia

“La squadra della Lega cresce in provincia di Napoli. L’ex assessore al Bilancio del Comune di Marigliano, Francesco Esposito Alaia, aderisce al partito di Matteo Salvini. In passato Alaia aveva aderito a Fratelli d’Italia”. Ad annunciare l’adesione è la coordinatrice provinciale di Napoli della Lega Carmela Rescigno, consigliera regionale e presidente della commissione Anticamorra della Regione Campania. “Con Alaia – commenta Rescigno – il nostro gruppo dirigente si rafforza e fa un salto di qualità per competenza e per consensi. Alaia sarà il responsabile dell’Organizzazione del partito in provincia di Napoli. La sua esperienza sarà fondamentale per condurre la Lega verso nuovi traguardi”.