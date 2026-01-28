Lega, confermata conferenza su remigrazione. Sasso lavora a suo testo

Roma, 28 gen. (askanews) – Il deputato leghista Domenico Furgiuele non farà alcuna marcia indietro sulla conferenza stampa ‘prenotata’ alla Camera per consentire al comitato ‘Remigrazione e Riconquista’ di presentare la proposta di legge di iniziativa popolare sulla ‘remigrazione’ che vede tra i promotori Casapound, il Fronte Skinheads, la rete dei Patrioti e Brescia ai bresciani. La conferenza stampa si terrà venerdì prossimo come stabilito, “nessuna remissione di peccato, non farò alcun passo indietro e la condivido pienamente”, garantisce. Nel frattempo, un altro collega di partito, anche lui vicino all’ex generale Vannacci, Roberto Sasso, sta lavorando ad una sua proposta di legge sulla remigrazione.

Nei giorni scorsi, dopo che erano esplose le proteste da parte delle opposizioni, la Camera aveva seccamente puntualizzato che “le conferenze stampa si svolgono sotto la piena e unica responsabilità dei deputati, o dei gruppi, che ne curano la prenotazione, e che rispondono dei contenuti, e dei partecipanti ad esse, sotto ogni profilo”. E nel fine settimana scorso, alla kermesse della Lega, il presidente Lorenzo Fontana, aveva tentato una ‘moral suasion’ sul collega di partito. Senza successo. Oggi, la segretaria dem Elly Schlein, è tornata sul tema definendo “inaccettabile l’ingresso di esponenti neofascisti nelle aule del Parlamento italiano”.

Furgiuele tiene a sottolineare che “dall’inizio della costituzione del Comitato” la sua posizione è stata “dalla parte” dei movimenti e dei cittadini che “vogliono combattere per presentare un disegno di legge” sulla remigrazione e di non provare alcun “imbarazzo” nell’offrire un luogo istituzionale a movimenti che si definiscono neo-fascisti.

Questa sulla remigrazione è “una mobilitazione che nasce dal cuore dell’Europa e si sta espandendo, l’appendice italiana è questa”, spiega. Con due questioni principali: in chiave “sicurezza” e come “questione di valori e identità”. Poi sostiene: “non si tratta di odio, discriminazione e razzismo ma di difendere l’identità del popolo europeo, costruire un futuro che somiglia ai nostri valori, ai nostri simboli, alla nostra fede”.

Quanto alla proposta di legge sarà “valutata ed emendata” quando arriverà in Parlamento. E probabilmente abbinata alla Pdl che si prepara a depositare il collega Sasso.