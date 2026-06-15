Lega del Filo d’Oro: la sede di Napoli celebra 30 anni al fianco delle persone sordocieche in Campania

Trent’anni di presenza sul territorio, di ascolto, sostegno e inclusione per chi non vede e non sente. La Sede Territoriale di Napoli della Fondazione Lega del Filo d’Oro celebra il traguardo dei suoi primi 30 anni di attività con un evento che si è svolto lo scorso venerdì 12 giugno presso Città della Scienza, con la partecipazione del Presidente della Lega del Filo d’Oro Rossano Bartoli, del personale, degli utenti, delle famiglie, dei volontari e di rappresentanti delle Istituzioni e delle realtà del territorio. Sono state numerose le testimonianze che hanno ripercorso la storia della Sede con entusiasmo ed emozione.

Attiva dal 1996, quella di Napoli è stata tra le prime Sedi Territoriali aperte dalla Lega del Filo d’Oro contribuendo fin dagli esordi a portare servizi, orientamento e supporto alle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale e alle loro famiglie, rafforzando la presenza dell’Ente anche nel sud Italia.

Oggi, la sede è punto di riferimento per la sordocecità in Campania ed opera con l’obiettivo principale di favorire l’inclusione delle persone sordocieche nel contesto in cui vivono, accompagnando le famiglie nella quotidianità, lavorando in rete con le strutture e i servizi del territorio. Nel corso dell’ultimo anno, la Sede Territoriale di Napoli ha seguito 218 utenti, grazie all’impegno di 8 dipendenti, di consulenti e al prezioso supporto di 49 volontari. Il lavoro è stato svolto in rete con oltre 130 organizzazioni del territorio, a testimonianza di una collaborazione solida e strutturata per supportare al meglio i percorsi di autonomia e inserimento degli utenti anche in ambito lavorativo e scolastico. Negli ultimi 5 anni, il numero delle persone seguite dalla sede è aumentato del 26%, confermando la crescente capacità della Lega del Filo d’Oro di intercettare i bisogni del territorio e offrire risposte sempre più efficaci e personalizzate.

“La sede di Napoli occupa un posto speciale nella storia della Lega del Filo d’Oro perché ha accompagnato una delle prime fasi di crescita territoriale della Fondazione, contribuendo ad avvicinare servizi e sostegno alle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale e alle loro famiglie” – ha dichiarato Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro. “Da allora, questo percorso è cresciuto insieme ai bisogni delle persone e oggi la nostra presenza raggiunge 13 regioni italiane, con una rete costruita giorno dopo giorno per accompagnare le persone sordocieche nel superare l’isolamento e favorendo la loro piena inclusione. Oggi, il nostro ringraziamento va a personale, volontari, sostenitori e a tutti coloro che in questi trent’anni hanno reso possibile la crescita della Sede di Napoli, contribuendo a renderla un punto di riferimento per tante persone”.