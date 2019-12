Lega, domani Salvini in visita al carcere di Poggioreale

Domani il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini visiterà il carcere di Poggioreale a Napoli. L’arrivo è previsto alle ore 11. Al termine dell’incontro con gli agenti della Polizia Penitenziaria e con il resto del personale, Salvini parlerà con la stampa all’hotel Holiday Inn Napoli. Insieme a Salvini, informa lo staff del segretario della Lega, ci saranno l’ex sottosegretario all’Interno Nicola Molteni (attuale responsabile della Lega in Campania) e l’ex sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone. “Pochi giorni fa – si evidenzia – il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha nominato un ex recluso di Poggioreale quale Garante dei detenuti per il capoluogo campano. Si tratta di Pietro Ioia. Una scelta che ha seguito di poche ore un’altra polemica: il Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, aveva criticato un video promozionale della Polizia Penitenziaria realizzato con personale in servizio nel carcere milanese di Opera. In entrambi i casi, Salvini ha ribadito il sostegno e la solidarietà alle Forze dell’Ordine. Nel carcere di Poggioreale il personale è di 822 unità, e i detenuti sono 2.117 a fronte di una capienza di 1.644”, conclude la nota.