Lega, in Campania nasce il Comitato di indirizzo per il radicamento sul territorio

Si insedia il Comitato di indirizzo della Lega Salvini Premier in Campania, promosso dal segretario regionale Valentino Grant. Un tavolo programmatico che consenta un confronto costante con gli esponenti di partito e gli amministratori locali, al fine di dare risposte concrete e celeri ai territori. Il Comitato e’ presieduto dal segretario regionale Grant ed e’ composto dall’eurodeputata Lucia Vuolo, dai parlamentari Pina Castiello, Gianluca Cantalamessa, Ugo Grassi e Francesco Urraro, dai consiglieri regionali Severino Nappi, Attilio Pierro e Gianpiero Zinzi. “Ho fortemente voluto il Comitato di indirizzo della Lega Salvini Premier in Campania, perche’ reputo che sia fondamentale creare una filiera organica tra il Parlamento europeo, quello italiano, il Consiglio regionale e le amministrazioni locali”. Cosi’ Grant sottolineando che “per migliorare il quadro delle esigenze e dei bisogni della nostra Regione e’ ineludibile un confronto tra gli esponenti di partito, tale da rafforzare la collaborazione e la condivisione. Abbiamo la necessità – aggiunge – di incrementare sempre piu’ il dialogo con i territori, cosi’ da favorire sempre più il radicamento del nostro partito in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, che ci vedranno protagonisti”. “In bocca al lupo a tutti noi, nella certezze che lavorando di squadra, faremo grande la Campania”, conclude il segretario regionale