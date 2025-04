Lega, l’imprenditrice Rosa Verolla incontra Mastroianni, Nespoli e Castiello: Pronta a dare il mio contributo

Si è tenuto, presso il centro di formazione professionale “Giovani per L’Europa”, a Marcianise, l’incontro tra l’imprenditrice Rosa Verolla e gli esponenti del partito Lega del territorio Campano.

Rosa Verolla, già da tempo al fianco della squadra leghista, ha deciso di dare il suo fattivo e concreto contributo per la costruzione di tante progettualità per il bene comune.

Sono intervenuti Salvatore Mastroianni, commissario provinciale della Lega, Vincenzo Nespoli, senatore del Carroccio e Pina Castiello, sottosegretaria di Stato.

“È un momento di grandi cambiamenti politici – dichiara Rosa Verolla – ed è proprio per questo che dobbiamo fare squadra e scendere in campo per il bene del nostro territorio. Darò il mio supporto per le prossime attività regionali della Lega che da anni seguo con viva partecipazione”.

Cambiare marcia alla Regione Campania è il monito di Mastroianni. “Un partito di Governo radicato sul territorio che racchiude coerenza, partecipazione ed entusiasmo”, sottolinea.

“Alla nostra comunità politica si è aggiunta Rosa Verolla che traccerà un bel percorso e ci aiuterà in questa campagna elettorale – commenta Pina Castiello – questo territorio deve essere rappresentato da donne e uomini che sono capaci di risollevare le sorti della Campania. Bisogna avere l’interlocutore giusto al Consiglio Regionale”.

Presenti al brindisi per le festività pasquali, istituzioni del territorio, imprenditori e diverse sigle sindacali.