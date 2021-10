Milano, 8 ott. (Adnkronos) – “Salvini e Fontana prendano nettamente le distanze dagli estremisti di stampo fascista e nazista e chiariscano sui ruoli di questi personaggi nella Lega e in Regione Lombardia”. Lo chiedono il segretario del Partito Democratico in Lombardia, Vinicio Peluffo, e il capogruppo in Regione Lombardia Fabio Pizzul dopo l’inchiesta di Fanpage.