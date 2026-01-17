Lega, Renzi: Zaia è bravo, ma non trova mai il coraggio di rompere

Milano, 17 gen. (askanews) – “Con Zaia, con Luca, ci conosciamo da una vita: abbiamo fatto i presidenti di provincia insieme. È che Luca non trova mai il coraggio di prendere e di spaccare quello che dovrebbe spaccare”. È il giudizio di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, conversando con i giornalisti a Milano prima che abbia inizio l’assemblea nazionale del partito.

“Zaia, diciamo, è una persona molto capace, che prende un fracco di voti, che è un grandissimo amministratore ormai da vent’anni, però non lo vedo uno che poi prende e rompe, non lo vedo così coraggioso di rompere”, ribadisce Renzi.