Lega, Salvini: con Vannacci chiariremo, c’è spazio per diverse sensibilità

Roma, 29 gen. (askanews) – “Se vi appassiona, divertitevi ma fra decreto sicurezza, ricostruzioni, Olimpiadi l’ultima delle mie preoccupazioni sono problemi e litigi. Ci vediamo con calma, chiariamo tutto ma è un problema per i giornalisti non per gli italiani, non per la Lega”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della presentazione dei discorsi di Maroni alla Camera parlando di Vannacci.

“E’ una passione giornalistica. Di loghi ce ne sono tanti. Nella Lega c’è spazio per sensibilità diverse da che è mondo e mondo. Abbiamo parlato di Bossi e Maroni. Maroni cominciò in Democrazia proletaria e fece il ministro dell’interno. C’è spazio per la sensibilità di tutti. Abbiamo voglia di costruire, crescere, non di litigare. Capisco che i giornali debbano scrivere qualcosa ma la Lega è concentrata sul tema della sicurezza”, ha aggiunto.

Vannacci “lo vedo quando devo vederlo, l’incontro è già fissato, sarete gli ultimi ha saperlo”, ha concluso.