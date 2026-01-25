Lega, Salvini: scrivono che cambiamo segretario ma cambia loro editore

Rivisondoli, 25 gen. (askanews) – Matteo Salvini mette nel mirino i giornalisti che non “raccontano la verità”. Concludendo la kermesse della Lega Idee in Movimento a Rivisondoli, il vicepremier e segretario del partito ha ringraziato “quelli che ci sono attenti e obiettivi, non gli amici, non ne abbiamo bisogno: ci accontentiamo di chi racconta la verità, sono pochi, pochissimi”.

“Non facciamoci dettare le priorità – ha detto ancora il leader leghista – dalle loro agende dei palazzi con le loro rassegne stampa. Anche perché alcuni di questi giornali da anni stanno pronosticando il cambio di segretario della Lega, l’unica cosa che è cambiata è il loro editore”.

“Lasciamoli scrivere, noi siamo per la libertà. Quando la Lega discute al suo interno scrivono che la Lega si chiude in se stessa, se ci apriamo al confronto, non per cambiare idea ma per avvicinare chi vede che siamo persone normali e usiamo le posate quando ci sediamo a tavola, allora il titolo è: la Lega allo sbando, invita chi non la pensa come lei. Io sono orgoglioso di confrontarmi con chiunque non la pensa come me perché la Lega è salda”, ha rivendicato Salvini.