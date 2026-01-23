Lega, Salvini: siamo forza di Governo, fuori di noi c’è il deserto

Roma, 23 gen. (askanews) – “La Lega è una forza di governo con 500 sindaci in tutta Italia: fuori dalla Lega c’è il deserto”. Lo ha affermato il segretario della Lega a Roccaraso, alla prima della tre giorni leghista invernale abruzzese. Rivendicando la scelta di avere invitato a partecipare tanti ospiti, alcuni dei quali “con idee diverse dalla Lega, perchè amiamo il confronto, non perché abbiamo cambiato idea”. Dopo la kermesse abruzzese, Salvini ha sottolineato che il partito sta già pensando all’evento del prossimo 18 aprile a Milano sui temi di sicurezza e immigrazione.