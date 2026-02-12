Lega, Salvini torna a riunire domani a Milano il Consiglio federale

Roma, 12 feb. (askanews) – Il segretario della Lega Matteo Salvini, all’indomani dello strappo parlamentare degli ex leghisti fondatori con Roberto Vannacci di Futuro Nazionale, ha convocato per domani alle 15 in presenza a Milano nella sede della Lega in via Bellerio in sala Miglio una nuova riunione del Consiglio Federale del Carroccio. Tre le delibere all’ordine del giorno:la manifestazione dei Patrioti “Senza paura” promossa dalla Lega per sabato 18 aprile in piazza Duomo a Milano, le elezioni suppletive e amministrative 2026, la campagna elettorale in corso sul Referendum sulla disciplina della Magistratura. “Varie ed eventuali”, è il quarto punto finale all’odg.