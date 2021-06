Lega: Salvini, ‘un dovere avere buoni rapporti con Russia, Egitto, Libia, Cina, Turchia’

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Io domenica sarò a Vibo Valentia agli Stati generali della Calabria, quindi non potrò essere in Ungheria. Ma Albano è un grande, spero che avrò un’altra occasione per incontrarlo. Ma avere buoni rapporti con Russia, Egitto, Emirati arabi, Libia, Turchia, Cina… è un dovere, perché gli italiani e le loro imprese hanno diritto di esportare, e dopo il Covid non è il momento di fare guerre”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.