Lega Serie A, riunione decisiva per il futuro dei diritti Tv

È pronta a partire la lunga corsa per arrivare a definire chi trasmetterà la Serie A nei prossimi anni. I club domani 24 aprile si riuniscono in una nuova assemblea di Lega, stavolta in videoconferenza e non nella sede di via Rosellini a Milano, e tra i tanti temi all’ordine del giorno c’è il bando per la prossima asta per i diritti tv.

Tante le questioni da analizzare da parte dei club per quanto riguarda il bando, a partire dalla durata: la Lega ha ottenuto dalla politica la modifica della Legge Melandri, con la possibilità di vendere così i diritti Tv su 5 anni invece che sull’attuale triennio. La discussione vera anche tra i club è però quella relativa alla composizione dei pacchetti. Domani c’è una prima discussione sulla questione, con l’obiettivo di arrivare entro maggio alla definizione del bando: tra le ipotesi, quella di pacchetti con meno esclusive per spingere le emittenti a investire, considerando che le indiscrezioni parlano di volontà di offerte al ribasso rispetto al recente passato da parte dei principali broadcaster.

La soluzione può essere quindi quella di creare pacchetti che consentano esborsi più contenuti ma al tempo stesso un ampio numero di partite da distribuire. La decisione però passa anche dall’assemblea. Non solo diritti Tv, perché in assemblea i club devono votare per affidare a una emittente la creazione del canale Radio-Tv ufficiale della Lega Serie A. In corsa sono rimaste il gruppo Triboo e RDS, ma quest’ultima ormai è la favorita per ricevere il via libera dalle società. Tra gli altri temi, si prosegue sul tema delle offerte arrivate da parte di fondi e banche di investimento nelle scorse settimane, con la ricerca di un advisor per cui sono state presentate diverse proposte.