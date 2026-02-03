Lega, Vannacci verso l’addio: incontro con Salvini non risolve nodi

Milano, 3 feb. (askanews) – L’ufficialità ancora non c’è, ma nella Lega i dubbi sono pochi: Roberto Vannacci lascerà il partito. L’incontro con Salvini – che sarebbe avvenuto ieri, seguito a contatti continui negli ultimi giorni – non avrebbe infatti sciolto i nodi all’origine delle tensioni tra il vice segretario e il partito.

Un colloquio che – assicurano dal Carroccio – non avrebbe avuto toni tesi: “Niente urla o scenate. Tutto è avvenuto con grande calma e serenità, evidentemente Vannacci ha deciso che vuole uscire”, dicono fonti del partito.