Legalità, De Luca a Scampia incontra Jorit e visita una scuola

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stato in visita a Scampia dove ha fatto i complimenti allo street artist Jorit “per i suoi due straordinari murales” di fronte alla nuova stazione e alla nuova piazza della Linea 1 della metropolitana di Napoli e poi è stato all’Istituto Vittorio Veneto di via Labriola dove era in programma una iniziativa con gli studenti, alla quale hanno partecipato anche gli assessori Lucia Fortini e Franco Roberti. “Ho voluto salutare gli studenti e gli insegnanti e trasmettere anche a loro un elemento di fiducia sul piano della formazione scolastica, del lavoro che attende i giovani e sulle iniziative per la legalita’”, ha detto il governatore.