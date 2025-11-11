Legalità e responsabilità digitale: il Procuratore di Avellino Domenico Airoma all’Istituto Pontano

Proseguono gli incontri sulla legalità all’Istituto Pontano di Napoli. Dopo l’incontro con Paolo Siani e Pietro Perone in memoria di Giancarlo Siani, venerdì 14 novembre gli studenti avranno l’opportunità di partecipare a una lezione tenuta dal Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma, vicepresidente del “Centro Studi Livatino”. Il magistrato parlerà su “Consapevolezza delle proprie azioni: legalità come strumento di libertà e non come limite”.

All’incontro sarà presente anche il comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, Generale Biagio Storniolo, a sottolineare l’importanza educativa dell’iniziativa e la volontà di prevenire comportamenti scorretti tra i giovani.

Bullismo, cyberbullismo e responsabilità online

Gli studenti approfondiranno temi cruciali come bullismo, conflitto e prevaricazione, con particolare attenzione al cyberbullismo, compresa la diffusione senza consenso di foto e video altrui. Verranno inoltre affrontate le “tracce digitali”: quanto rimane online, la necessità di una cultura della responsabilità sui social e i rischi legati a diffamazione, ingiuria, offese e forme di violenza psicologica e morale, tra cui intimidazioni, manipolazioni, umiliazioni, esclusione sociale e pressioni emotive.

“Siamo onorati di avere con noi il dottor Airoma e il generale Storniolo per il secondo incontro sulla legalità – afferma la preside Emma Armentano –. L’entusiasmo dei nostri studenti nel primo incontro ci inorgoglisce. Questi appuntamenti li arricchiscono, insegnando loro a comportarsi responsabilmente in un mondo digitale spesso complesso e privo di strumenti di gestione adeguati. La scuola ha il compito di formare cittadini consapevoli e rispettosi delle regole”.

Un’istituzione storica per il diritto

Pasquale Antonio “Cicci” Serra, presidente dell’Istituto Pontano, sottolinea la tradizione educativa dell’istituto: “Il Pontano è da sempre fucina di giuristi e personalità del mondo del diritto. Tra i nostri ex alunni figura anche il dottor Franco Roberti, già procuratore generale della Direzione Nazionale Antimafia, insieme ad altre personalità che hanno lasciato il segno nella nostra città”.