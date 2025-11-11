Legalità e responsabilità digitale: il Procuratore di Avellino Domenico Airoma all’Istituto Pontano

da
ildenaro.it
-
28
in foto Domenico Airoma

Proseguono gli incontri sulla legalità all’Istituto Pontano di Napoli. Dopo l’incontro con Paolo Siani e Pietro Perone in memoria di Giancarlo Siani, venerdì 14 novembre gli studenti avranno l’opportunità di partecipare a una lezione tenuta dal Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma, vicepresidente del “Centro Studi Livatino”. Il magistrato parlerà su “Consapevolezza delle proprie azioni: legalità come strumento di libertà e non come limite”.

All’incontro sarà presente anche il comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, Generale Biagio Storniolo, a sottolineare l’importanza educativa dell’iniziativa e la volontà di prevenire comportamenti scorretti tra i giovani.

Bullismo, cyberbullismo e responsabilità online

Gli studenti approfondiranno temi cruciali come bullismo, conflitto e prevaricazione, con particolare attenzione al cyberbullismo, compresa la diffusione senza consenso di foto e video altrui. Verranno inoltre affrontate le “tracce digitali”: quanto rimane online, la necessità di una cultura della responsabilità sui social e i rischi legati a diffamazione, ingiuria, offese e forme di violenza psicologica e morale, tra cui intimidazioni, manipolazioni, umiliazioni, esclusione sociale e pressioni emotive.

“Siamo onorati di avere con noi il dottor Airoma e il generale Storniolo per il secondo incontro sulla legalità – afferma la preside Emma Armentano –. L’entusiasmo dei nostri studenti nel primo incontro ci inorgoglisce. Questi appuntamenti li arricchiscono, insegnando loro a comportarsi responsabilmente in un mondo digitale spesso complesso e privo di strumenti di gestione adeguati. La scuola ha il compito di formare cittadini consapevoli e rispettosi delle regole”.

Un’istituzione storica per il diritto

Pasquale Antonio “Cicci” Serra, presidente dell’Istituto Pontano, sottolinea la tradizione educativa dell’istituto: “Il Pontano è da sempre fucina di giuristi e personalità del mondo del diritto. Tra i nostri ex alunni figura anche il dottor Franco Roberti, già procuratore generale della Direzione Nazionale Antimafia, insieme ad altre personalità che hanno lasciato il segno nella nostra città”.

in foto il generale Biagio Storniolo

Articoli correlatiDi più dello stesso autore