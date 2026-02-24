Legalità e sicurezza digitale: la polizia di Stati incontra gli studenti del Ferraioli di Napoli

“Educare alla legalità significa offrire ai giovani occasioni concrete di confronto con le istituzioni e con chi opera ogni giorno per la tutela dei diritti e della sicurezza”. Così la dirigente scolastica Rita Pagano a margine dell’incontro che si è svolto presso l’Istituto Statale Alberghiero A. Esposito Ferraioli di Napoli con la Polizia di Stato.

Destinatari dell’iniziativa, inserita nel progetto formativo “Percorsi di legalità”, sono stati gli studenti delle classi quinte, che hanno incontrato l’Ispettore Superiore Fabrizio Cocchiara, insieme al personale della Polizia Scientifica e del Gruppo Sportivo Fiamme Oro.

Al centro del confronto temi di grande attualità come bullismo e cyberbullismo, navigazione sicura in rete e intelligenza artificiale, affrontati con linguaggio chiaro ed esempi concreti, suscitando interesse e partecipazione attiva da parte degli studenti.

“Il rispetto delle regole non è un concetto astratto – ha aggiunto Pagano – ma una pratica quotidiana che riguarda la vita reale e quella digitale. Il confronto diretto con le istituzioni aiuta i ragazzi a sviluppare consapevolezza, senso critico e responsabilità”.

Un appuntamento che conferma il ruolo della scuola come presidio di legalità e luogo di dialogo tra istituzioni e giovani generazioni.